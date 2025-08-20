आरटीओ निरीक्षकाच्या पदोन्नतीत कोट्यवधींचा नजराणा ? चाळीस लाखांत ‘चॉईस पोस्टिंग’ मिळत असल्याची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
पुणे, ता. २० ः सरकारी वाहन व गणवेशाचा गैरवापर केल्याचा ठपका असलेल्या मोटार वाहन निरीक्षक सचिन पाटीलचे प्रकरण ताजे असतानाच आता परिवहन विभागाच्या भ्रष्टाचाराचे नवीन प्रकरण समोर आले आहे. राज्यातील सुमारे ३३१ सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची मोटार वाहन निरीक्षक या पदावर पदोन्नती होत आहे. या पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत निरीक्षकांना ‘चॉईस’ची नियुक्ती मिळावी म्हणून सुमारे २० निरीक्षकांकडून प्रत्येकी ४० लाख रुपयांचा ‘नजराणा’ घेण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आहे. याप्रकरणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली असून, तक्रारीत परिवहन आयुक्त कार्यालयातील वादग्रस्त असलेल्या ‘बीके’ नावाच्या एका बड्या अधिकाऱ्याचे व मंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी असलेल्या व्यक्तीचा उल्लेख आहे. पनवेल स्थित एका हॉटेल मध्ये ‘नजराणा’ सादर झाला असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
परिवहन विभागात गेल्या काही दिवसांपासून भ्रष्टाचाराच्या वारंवार तक्रारी येत आहेत. मात्र परिवहन आयुक्तालयातील बड्या अधिकाऱ्यांचा यात सहभाग असल्याने आजपर्यंत कोणावरच कारवाई करण्यात आलेली नाही. बेकायदेशीर वसुली करणारा सचिन पाटील यांच्याबाबतची तक्रार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अनिल परब यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करीत या विषयीचे सर्व पुरावे देखील दिले. मात्र अद्याप सचिन पाटील याच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आता पुन्हा निरीक्षकांच्या पदोन्नतीच्या पदस्थापनेत थेट २० निरीक्षकांकडून प्रत्येकी ४० रुपयांची ‘वसुली’ झाली असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तक्रारीत संबंधित २० निरीक्षकांची नावे देण्यात आले असून, त्यांच्याकडून पदस्थापनेसाठी तीन जागांचे पर्याय देखील देण्यात आले आहेत. या बाबतची सविस्तर यादी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या तक्रारीत दिली आहे.
------------------
‘‘परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात केलेल्या तक्रारीत कोणतेही तथ्य नाही. या बाबतचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. पुरावा असेल तर नक्कीच कारवाई करू. तक्रारीची चौकशी केली जाईल.
- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री, मुंबई.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.