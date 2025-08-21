आज पुण्यात २२ ऑगस्ट २०२५ शुक्रवार
आज पुण्यात २२ ऑगस्ट २०२५ शुक्रवार
सकाळी ः
पुस्तक प्रकाशन ः मिहाना पब्लिकेशन प्रकाशित रामचंद्र मुटाटकर लिखित ‘रामायण भारतीय सभ्यतेचा आत्मा’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः हस्ते- विनय सहस्रबुद्धे ः अध्यक्ष- सुरेश गोसावी ः प्रमुख पाहुणे- भूषण पटवर्धन, लीना मेहेंदळे, डॉ. पराग काळकर, डॉ. ज्योती भाकरे, रवींद्र शिंगणापूरकर ः भूशास्त्र विभाग सभागृह, आरोग्य केंद्रासमोर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ः १०.३०.
पुरस्कार आणि गप्पा ः सारद मजकूर आयोजित ः मुळातून माणूस पुरस्कार ः पुरस्कारार्थी- प्रभाकरन नायर ः संवादक- तेजस्विनी गांधी, अभिजित सोनवणे ः एस. एम. जोशी सभागृह, नवी पेठ ः १०.३०.
सायंकाळी ः
पुस्तक प्रकाशन ः डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी लिखित ‘मी विकासयात्री’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः हस्ते- अजित पवार ः अध्यक्ष- डॉ. नितीन करीर ः उपस्थिती- लक्ष्मीकांत देशमुख, निरंजन कुमार सुधांशू, डॉ. पोपटराव पवार, शेखर गायकवाड ः बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर ः ५.००.
व्याख्यान ः रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आयोजित ः विषय- ‘छत्तीसगडमधील नक्षली आव्हानावर मात ः धोरण दृष्टी आणि अंमलबजावणी’ ः वक्ते- विजय वर्मा ः अध्यक्ष- चंद्रकांत पाटील ः उपस्थिती- डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ः पीजीएसआर सभागृह, पहिला मजला, एसएनटीडी महिला विद्यापीठ, कर्वे रस्ता ः ६.००.
