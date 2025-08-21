--------------------- ‘हटके’ सजावटीसाठी इलेक्ट्रिक साहित्याला पसंती
पुणे, ता. २१ : गणरायाच्या सजावटीसाठी लागणाऱ्या इलेक्ट्रिक साहित्याची खरेदी करण्यास नागरिकांनी सुरुवात केली आहे. विविध रंगांचे दिवे, माळा, झुंबराला ग्राहकांची पसंती दिसत असून, यंदा बाजारात नवनवीन साहित्य आल्याने वैविध्यपूर्ण पर्याय ग्राहकांसाठी उपलब्ध झाले आहेत. त्यामध्ये बहुरंगी दिव्यांच्या माळा, इलेक्ट्रिक समई, रंगीबेरंगी झुंबर, दिव्यांचे विविध प्रकार, थ्रीडी-टुडी लाइट फुले, स्टार लाइट, ऑप्टिकल लाइट, मेटल लाइट माळा असे साहित्य उपलब्ध आहे.
‘हटके’ सजावटीसाठी संगीतमय लाइट माळ, इलेक्ट्रिक कारंजे, लेझर लाइट, फोकस आदींना पसंती मिळत आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळांनीही तयारीला सुरुवात केली असून, रोप लाइट, नवार पट्ट्या, ड्रॉप लाइट, प्रोजेक्टर आदींना मंडळांकडून मागणी आहे. विशेषतः शनिवार पेठ, लक्ष्मी रस्ता, शुक्रवार पेठ, बुधवार पेठ आणि मंडई परिसरात इलेक्ट्रिक सजावटीच्या दुकानांसमोर मोठी गर्दी दिसत आहे.
घरगुती ग्राहक प्रामुख्याने रंगीबेरंगी दिव्यांच्या माळा, कंदील, झुंबर व एलईडी समई घेण्यास प्राधान्य देत आहेत. गणरायासाठी घराचा मंडप छोटा असला तरी सजावट आकर्षक दिसावी म्हणून थ्रीडी-टूडी लाइट फुले व स्टार लाईट्स घेतले जात आहे.
लहान दिव्यांच्या माळा १०० ते १५० रुपयांपासून सुरू होतात, तर मेटल लाइट माळ व झुंबर ५०० ते १५०० रुपयांपर्यंत आहेत. संगीतमय लाइट व लेझर प्रोजेक्टर मात्र १ ते १० हजार रुपयांपर्यंत विकले जात आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत किमतीमध्ये १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. बाजारात चीनमधून आलेल्या स्वस्त लाइटना अजूनही मागणी असली, तरी यंदा ‘मेड इन पुणे’ व ‘मेड इन इंडिया’ दिव्यांची मागणी जास्त असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एलईडी आधारित ऊर्जा-बचत करणारे दिवे, टिकाऊ वायरिंग असलेले दिवे व रिमोट-कंट्रोल ऑप्शन असलेल्या लाइट ट्रेंडमध्ये आहेत.
बाजारपेठेचे एकंदरीत वातावरण पाहता सायंकाळच्या वेळी या भागातील दुकाने उजळून निघतात. रस्त्यावर उभे असलेले स्टॉल्स, दिव्यांची झगमगाट करणारी माळ, ग्राहकांची गर्दी यामुळे यंदाचा उत्सव अधिकच प्रकाशमान झाला आहे.
यंदा जपानवरून मोठ्या प्रमाणात साहित्याची आवक झाली आहे. लेझर लाइट, सप्तरंगी माळ, इलेक्ट्रिक समई यांना ग्राहकांची पसंती मिळत आहे. ग्राहकांचा प्रतिसाद असल्याने आम्हालाही हुरूप आला आहे.
सजावटीसाठी इलेक्ट्रिक साहित्य हे कायमच प्रामुख्याने घेतले जाते. शिवाय एकदा खरेदी केल्यावर ते अनेक वर्षे पुन्हा वापरता येते. त्यामुळे हे साहित्य खरेदी करण्यास आम्ही प्राधान्य देतो.
बुधवार पेठ ः पासोड्या विठोबा मंदिर परिसरातील दुकानात वेगवेगळ्या रोषणाईचे दिवे खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे.
