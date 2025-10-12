पूरग्रस्तांसाठी राज्यभरातून मदतीचा ओघ सुरूच
पुणे, ता. १२ : पूरग्रस्तांसाठी ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ला विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्था, वैद्यकीय संस्था व शैक्षणिक संस्थांकडून प्रतिसाद मिळत असून, मदतीचा ओघ सुरूच आहे. नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या वेळी आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ने कायम ठेवत राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीकरिता समाजाला मदतीचे आवाहन करण्यात आले होते.
अहिल्यानगर येथील ‘नोबल मेडिकल फाउंडेशन’च्या वतीने ‘सकाळ रिलीफ फंड’ला पाच लाख रुपयांची मदत करण्यात आली. याशिवाय पुण्यातील बालेवाडी येथील ‘एसएनबीपी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट’च्या वतीने संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. डी. के. भोसले यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुभद्राज एज्युकेशनल सोसायटीचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी पूरग्रस्तांसाठी सहा लाख ५६ हजार रुपयांची मदत केली. तसेच, पुण्यातील धनकवडी येथील ‘रक्षालेखा सहकारी गृहरचना संस्था’ यांच्यातर्फे पूरग्रस्तांसाठी ५१ हजार रुपयांची मदत करण्यात आली.
अन्नधान्याचे किटवाटप
धाराशिव जिल्ह्यातील तेरणा नदीच्या पट्ट्यात पावसाने थैमान घातल्याने साधारण एक हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके वाहून गेली व अनेक कुटुंबांचे संसार उघड्यावर पडले. या आपद्ग्रस्त कुटुंबांना मदत करण्यासाठी ‘सकाळ रिलीफ फंड’ पुढे सरसावले असून, मदतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात तेरणा नदीकाठच्या दूधगाव गावात पन्नास कुटुंबांना ‘सकाळ रिलीफ फंडा’च्या वतीने अन्नधान्याचे किटवाटप करण्यात आले. याशिवाय भूम तालुक्यातील साडेसांगवी येथील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना ‘सकाळ रिलीफ फंड’कडून अन्नधान्याच्या किट स्वरूपात मदतीचे वाटप करण्यात आले. अतिवृष्टी अन् महापुराने एकाच रात्रीत होत्याचं नव्हतं झाल्याने शेतकऱ्यांसह ग्रामस्थ हताश झाले आहेत. पूर ओसरल्यानंतर विस्कटलेली घडी बसविणाऱ्या पूरग्रस्तांना ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ने मदतीचा हात दिला. त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाल्याच्या प्रतिक्रिया पूरग्रस्तांनी व्यक्त केल्या.
वांगी ग्रामस्थांना बळ
दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील पूरग्रस्त वांगी गावातील ४५० कुटुंबांना ‘सकाळ रिलीफ फंडा’तून जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटचे वाटप करण्यात आले. सुमारे पाच हजार ५०० लोकवस्तीचे हे गाव असून, सीना नदीच्या महापुराने संपूर्ण गावाला वेढा पडला होता. महापुराने हे गाव अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहे. महापुराचे पाणी शिरल्याने नदीकाठावरील पिके पूर्णपणे वाया गेली असून, अनेकांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे.
तेरणा नदीला आलेल्या पुरामुळे पिकांबरोबर शेतीदेखील वाहून गेली. शासकीय स्तरावर अधिकारीवर्गाने गावाला भेटी देऊन नुकसानीची पाहणी केली. मात्र, ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ने सर्वांत अगोदर मदत करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
- श्रीकांत कदम, नुकसानग्रस्त शेतकरी, दूधगाव
तेरणा नदीला आलेल्या पुरामुळे दूधगाव शिवारातील पिकांसह शेतीचे मोठे नुकसान झाले. गावात पाणी शिरल्याने अनेक कुटुंबांतील संसारोपयोगी साहित्य भिजून गेले आहे. शेतकरी संकटात असताना ‘सकाळ रिलीफ फंडा’ने मदतीचा हात पुढे करून सामाजिक बांधिलकी जपली आहे.
- रेश्मा पवार, ग्रामसेवक, दूधगाव
मदत करण्यासाठी
१. IDBI Bank
Name :- Sakal Relief Fund
A/C No: 45910010013026
IFSC: IBKL0000459
Branch :- Laxmi Road, Pune.
या खात्यावर देणगीची रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने बँक ट्रान्स्फर करून देणगी देऊ शकता, किंवा सोबत दिलेला
QR कोड स्कॅन करून गुगल व फोन पे वरून देणगी पाठवू शकता. देणगी बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्यानंतर ८६०५०१७३६६ या व्हॉट्सअॅप नंबरवर ट्रान्सझॅक्शन तपशील पाठवावेत.
२. मदतीचे धनादेश ‘सकाळ रिलीफ फंड’ या नावाने दैनिक ‘सकाळ’च्या कार्यालयात ११ ते ५ या वेळेत स्वीकारले जातील. ‘सकाळ रिलीफ फंडा’साठीच्या देणग्या प्राप्तिकर कायद्याच्या ८० जी कलमांतर्गत प्राप्तिकर सवलतीस पात्र आहेत.
