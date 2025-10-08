योग्यवेळी उपचार मिळाल्याने आयुष्यभराचे अपंगत्व टळले
पुणे, ता. ८ : डॉक्टरांनी १३ वर्षीय अॅनिमियाने ग्रस्त व टायफॉईड झालेल्या मुलीचे प्राण वाचवले. टायफॉईडचा जंतू तिच्या हाडांच्या सांध्यांमध्ये जाऊन बसला होता. हा अत्यंत दुर्मिळ हाडे आणि सांधे यांचा संसर्ग ‘सेप्टिक आर्थ्रायटिस’ या नावाने ओळखला जातो. सूर्या हॉस्पिटलमधील वेळीच उपचारामुळे तिला आयुष्यभराच्या अपंगत्वापासून वाचविण्यात यश आले आहे.
आर्यांशा नावाची मुलगी अॅनिमियाने ग्रस्त होती. त्यातच तिला जवळपास दोन आठवडे ताप, पाय सुजणे, पोट फुगणे, श्वास घेण्यास त्रास तसेच खुबा व गुडघ्यात तीव्र वेदना होत होत्या. त्यामुळे ती हलूही शकत नव्हती. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी टायफॉईडचा जंतू पोटात, आतड्यांत न थांबता थेट खुब्यांच्या व गुडघ्याच्या सांध्यात जाऊन बसला असल्याचे निदान केले. त्यामुळे तेथे पू झाला होता आणि सूजही आली होती. तिच्यावर वरिष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॉ. सचिन शाह, बालरोग तज्ज्ञ डॉ. अमिता कौल, वरिष्ठ बाल अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉ. आशिष रानडे, साहाय्यक सल्लागार डॉ. नकुल पाठक आणि डॉ. सिद्धी गव्हाळे यांनी उपचार केले.
डॉ. शाह म्हणाले, ‘‘आर्यांशा गंभीर अवस्थेत दाखल झाली होती. तातडीने शस्त्रक्रिया करून तिच्या सांध्यांतील पू साफ करावा लागला. वेळेवर उपचार मिळाल्याने कायमचे सांध्यांचे नुकसान टळले. बालकांमध्ये ‘सेप्टिक आर्थ्रायटिस’ हा अत्यंत दुर्मिळ असून, दर एक लाख मुलांमागे साधारण चार अशा मुलांना होतो. त्यापैकीही एक टक्के रुग्णांमध्ये टायफॉईडच्या जंतूंमुळे तो होतो. जगभरात अशा फारच थोड्या मुलांची नोंद झाली आहे.
