उमलिंगला पासची मोहीम वयाच्या ७७ व्या वर्षी फत्ते
पुणे, ता. १३ : लेफ्टनंट कर्नल सोहन रॉय (निवृत्त) यांनी वयाच्या ७७व्या वर्षी लेह-लडाखमधील १९,०२४ फूट उंचीवरील उमलिंगला पासची मोहीम बाइकवरून पूर्ण केली. त्यांनी २० ते ३० ऑगस्ट दरम्यान रॉयल एन्फिल्ड क्लासिक ५००वर प्रवास केला. पाऊस, भूस्खलन, अशा अडचणींवर त्यांनी मात केली. जम्मू, श्रीनगर, द्रास, कारगिल, लेह, न्योमा आणि हनलेमार्गे त्यांनी मोहीम पूर्ण केली.
रॉय यांनी कुमाऊँ रेजिमेंटमध्ये सुमारे तीन दशके देशसेवा केली. त्याने सीमावर्ती तसेच ईशान्य भारतातील अनेक भागांत मोहिमा केल्या आहेत. शस्त्रक्रियेनंतरही त्यांनी मोहिमा सुरू ठेवल्या आहेत. त्यांनी आतापर्यंत अडीच लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास केला आहे. आपल्या मोहिमांमधून ते बेटी बचाओ अभियानाचा संदेश देतात. ग्रामीण भागातील तरुणांना शिक्षण घ्यावे व लष्करात भरती व्हावे यासाठी ते प्रेरणा देतात. ते वेगवेगळ्या युद्ध स्मारकांवर शहिदांना श्रद्धांजली अर्पण करत.
‘‘वय वाढले म्हणून तुम्ही बाइक चालविणे थांबवता तेव्हा तुम्ही वृद्ध होता. मी ७७ व्या वर्षी उमलिंगला पासवर पोहोचलो तेव्हा एका सैनिकाची जिद्द कधीही संपत नाही, अशीच भावना माझ्या मनात आली,’’ अशी भावना रॉय यांनी व्यक्त केली.
