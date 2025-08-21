जयमाला शिलेदार यांची उलगडली सांगीतिक कारकीर्द ध्वनिचित्रफीत प्रदर्शनाने जन्मशताब्दी वर्षाचा प्रारंभ

पुणे, ता. २१ ः संगीत रंगभूमीवरील प्रसिद्ध गायिका-अभिनेत्री जयमाला शिलेदार यांची सांगीतिक कारकीर्द गुरुवारी उलगडली. निमित्त होते, मराठी रंगभूमी, पुणे आणि गंधर्वभूषण जयराम शिलेदार संगीत नाट्य सेवा ट्रस्ट यांच्यातर्फे आयोजित ‘स्वरमाऊली जयमाला’ या ध्वनिचित्रफितीच्या प्रदर्शनाचे. या कार्यक्रमाने जयमाला शिलेदार यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाला प्रारंभ झाला.
याप्रसंगी ‘लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि.’चे संस्थापक-अध्यक्ष किरण ठाकूर, ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार, ट्रस्टच्या अध्यक्षा दीप्ती शिलेदार-भोगले आदी उपस्थित होते. ध्वनिचित्रफितीचे उद्घाटन लेखिका ज्ञानदा नाईक यांच्या हस्ते झाले. जयमाला शिलेदार यांच्या सुरवातीच्या कारकीर्दीपासून तानपुरा निर्माण करणारे सांगलीच्या मिरजकर कुटुंबातील आजच्या पिढीतील कलाकार मजिदभाई मिरजकर, तसेच नाट्यप्रयोगाआधी रंगमंच पूजनावेळी संपूर्ण आसमंत सुगंधाने दरवळून टाकणाऱ्या दामोदरदास भगवानदास सुगंधीचे संचालक देवेंद्र सुगंधीवाले यांचा विशेष गौरव करण्यात आला.
डॉ. ठाकूर म्हणाले, ‘‘शिलेदार कुटुंबीयांनी संगीत नाटकाची परंपरा आजवर सुरू ठेवली आहे. बेळगाव येथे साकारत असलेल्या नाट्यगृहाचा भूमिपूजन समारंभ जयमाला शिलेदार यांच्या जन्मशताब्दीवर्षात होणार असून, नाट्यगृहाला जयमाला जयराम शिलेदार नाट्यगृह, असे नाव देण्याचे निश्चित केले आहे.’’
दीप्ती शिलेदार-भोगले म्हणाल्या, ‘‘माझी आई जयमाला शिलेदार यांच्यावर ध्वनिचित्रफीत निर्माण करत असताना तिचे अनेक पैलू पहिल्यांदाच जाणवले. आई एक व्यक्ती आणि कलाकार म्हणून किती महान होती, हे मी आजही समजून घेत आहे.’’ संस्थेच्या विश्वस्त वर्षा जोगळेकर यांनी प्रास्ताविक केले. ट्रस्टचे विश्वस्त मारुतराव जाधव यांनी स्वागत केले. अतुल खांडेकर यांनी परिचय करून दिला. निनाद जाधव यांनी आभार मानले.
