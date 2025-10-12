पुण्यात उन्हाचा कडाका राहणार कायम
पुणे, ता. १२ : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचा कडाका वाढला असून, तापमानामध्ये मोठी वाढ नोंदविण्यात आली. पुढील तीन दिवस हवामान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी उन्हाचा कडाका कायम राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
शहर आणि परिसरात रविवारी (ता. १२) लोहगाव परिसरात ३४ अंश सेल्सिअस इतके जास्त कमाल तापमान नोंदविण्यात आले. कोरेगाव पार्क, मगरपट्टा, चिंचवड, पाषाण परिसरामध्ये ३३ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविले गेले, तर शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये ३२ अंश सेल्सिअस इतक्या कमाल तापमानाची नोंद झाली. सकाळी काही काळ वातावरण ढगाळ होते, ज्यामुळे हवेत थोडासा गारवा होता. मात्र, दुपार होताच आकाश निरभ्र झाले. परिणामी पुणेकरांना कडक उन्हाचा चटका जाणवला. उन्हाची तीव्रता वाढल्यामुळे उकाड्यातदेखील वाढ झाली होती, तर सायंकाळी वातावरण ढगाळ झाल्यामुळे पुणेकरांना थोडासा दिलासा मिळाला.
रविवार सुट्टीचा वार असल्यामुळे दिवाळीची खरेदी करण्यासाठी पुणेकर घराबाहेर पडले होते. मात्र, या नागरिकांना कडक उन्हाचा सामना करावा लागला. पुढील तीन दिवसांत हवामानात फारसा बदल होणार नसल्याने आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले.
पुणे आणि परिसरात सोमवारी (ता. १३) कमाल तापमान स्थिर राहणार असून ३२ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १९ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. तर मंगळवारपासून (ता. १४) पुढील दोन दिवस कमाल तापमानात किंचित वाढ होणार असून, कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
