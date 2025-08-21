अंतिम गट-गण रचना शुक्रवारी जाहीर होणार
पुणे, ता. २१ : जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समितीच्या गणांच्या प्रभाग रचनेतील बदलास विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मान्यता दिली आहे. अंतिम प्रभागरचना शुक्रवारी (ता.२२) प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, असे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या ७३ गट आणि पंचायत समितीच्या १४६ गणांच्या रचनेचा प्रारूप आराखडा १४ जुलैला जिल्हा प्रशासनाकडून प्रसिद्ध झाला होता. त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. जिल्ह्यातून एकूण २१७ हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. प्रारूप रचनेवर जिल्हा प्रशासनाकडे आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर संबंधित तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांकडून अभिप्राय मागवला होता. हा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर झाला. या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी ११५ हरकती आणि सूचना मान्य केल्या. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांनी सुचविलेले बदल करून सुधारित आराखडा पुन्हा त्यांच्याकडे पाठवला होता. विभागीय आयुक्तांनी सुचविलेले बदल अचूक केले आहेत का, यांची तपासणी होऊन त्याला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ही अंतिम रचना शुक्रवारी प्रसिद्ध होणार आहे. ही प्रभागरचना सर्व तहसीलदार कार्यालये, पंचायत समिती कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद कार्यालयात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. तसेच ही रचना ऑनलाइनही पाहता येणार असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे व जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर पाहता येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
