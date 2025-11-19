शिक्षण संस्था आवारात आता पोलिसांचे लक्ष
पुणे, ता. १९ ः अमली पदार्थांचे सेवन आणि वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनासह विद्यार्थ्यांमधील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी पुणे पोलिस आता शिक्षण संस्थांबरोबर पुढील वर्षभर काम करणार आहेत. त्या अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, या निमित्ताने शिक्षण संस्थांमध्ये पोलिसांचा वावर राहणार आहे. त्याचा आराखडा पोलिसांनी केला असून त्याची माहिती पोलिसांनी बुधवारी (ता. १९) दिली.
पुणे शहर पोलिसांकडून ‘शिक्षणात सुरक्षित क्षितिजे’ या विशेष परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जे.डब्ल्यू. मॅरियटमध्ये बुधवारी (ता. १९) हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, सिंबायोसिसचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. शां . ब. मुजुमदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. के. जैन, ‘सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठा’च्या प्र-कुलपती डॉ. विद्या येरवडेकर, पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, अप्पर पोलिस आयुक्त संजय पाटील, गुन्हे शाखेचे अप्पर पोलिस आयुक्त पंकज देशमुख आणि अप्पर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यावेळी उपस्थित होते.
सोशल पोलिसिंगचा एक भाग म्हणून पोलिस शहरातील विविध शाळा-कॉलेजच्या माध्यमातून राबविणार असलेल्या उपक्रमांचे सादरीकरण या वेळी करण्यात आले, तसेच शहरात काही नामांकित कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी यावेळी त्यांच्या कॉलेजची माहिती देत तेथे अमली पदार्थ, वाढती गुन्हेगारी यांचा विरोध करत विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्यदेखील कसे सुधारले जात आहे याबाबत सादरीकरण केले.
डॉ. गोसावी म्हणाले, ‘‘पुण्यात अनेक देशांतील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात पुण्याची ख्याती जगभर पसरली आहे.’’ डॉ. मुजुमदार म्हणाले, ‘‘पुण्याच्या शैक्षणिक वातावरणात गेल्या ५० वर्षांत झपाट्याने बदल झाले आहेत. शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थी, शिस्तीबाबत चर्चा करण्याची गरज आहे. वेगवेगळ्या देशांतून, राज्यातून येणारे विद्यार्थी एकाकी असतात. प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयात समुपदेशन केंद्र असले पाहिजे. १५ ते २५ वयातील विद्यार्थ्यांकडे केवळ बेशिस्त, गुन्हेगार म्हणून पाहिले जाऊ नये.’’ ॲड. जैन म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील उपस्थिती विदारक आहे. विद्यार्थ्यांमधील अमली पदार्थाचे सेवन चिंताजनक आहे. पूर्वी शिक्षणात गुणवत्ता होती. विद्यार्थी नापास होत होते. आता एटीकेटी, गैरप्रकार, विद्यार्थी संघटनांचा दबाव असते. घाऊक एटीकेटीवर नियंत्रण हवे.’’ सूत्रसंचालन स्नेहल दामले यांना केले. गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांनी आभार मानले.
प्रत्येक गोष्टीची लक्ष्मणरेषा असते ः पोलिस आयुक्त
शहरातील खासगी वसतिगृहे अड्डे झाले आहेत. मुले काय करतात यावर वसतिगृहांचे, पालकांचे नियंत्रण नाही. शिकवणीवर्ग चालकच मुलांना आंदोलनासाठी चिथावणी देतात. मात्र प्रत्येक गोष्टीची लक्ष्मणरेषा असते, अशा शब्दांत पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सावध केले, तसेच शिक्षण संस्थांनी गैरवर्तन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत कठोर भूमिका घेण्याचे आवाहन केले.
पोलिस राबविणार असलेले उपक्रम
- विद्यार्थी प्रतिनिधी निवड व प्रशिक्षण
- रस्ता सुरक्षा सप्ताह
- अमली पदार्थांना नकार
- लिंग सुरक्षा आणि संवेदना
- मानसिक सुरक्षा महिना
- कामाचे परीक्षण आणि पुरस्कार
- कामाची व्याप्ती वाढवत सल्ला देणे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.