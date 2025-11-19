पाच रस्त्यांवर सशुल्क पार्किंगसाठी निविदा
पुणे, ता. १९ : महापालिका निवडणुकीच्या अगोदरच शहरातील पाच प्रमुख रस्त्यांवर सशुल्क पार्किंगचा प्रश्न मार्गी लावण्यास सुरुवात झाली आहे. लक्ष्मी रस्ता, जंगली महाराज रस्ता व नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता (फर्ग्युसन कॉलेज), बालेवाडी हायस्ट्रीट, विमाननगर रस्ता आणि बिबवेवाडी रस्त्यावर सशुल्क पार्किंग करण्यासाठी महापालिकेने निविदा काढल्या आहेत.
शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर स्थानिक व्यावसायिक, रहिवाशांकडून त्यांची वाहने रात्रंदिवस सर्रासपणे लावली जातात. त्यामुळे शहरात खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना वाहने लावण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नाही. दुहेरी पार्किंग व बेवारस वाहनांमुळे ही समस्या गंभीर होऊ लागली आहे. परिणामी नागरिकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये पार्किंग धोरणाला २०१८ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी पार्किंग धोरणाच्या नियमांना गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली. त्यासंबंधीची निविदा पालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. दरम्यान, संबंधित ठेकेदाराने पार्किंगमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनच पार्किंग व्यवस्थेसाठी लागणारे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशाचा खर्च करावा, असे निविदेमध्ये स्पष्ट केले आहे.
पाच रस्त्यांवर पार्किंगबाबत
६ हजार ३४४
- दुचाकी वाहने
६१८
- चारचाकी वाहने
१२ कोटी रुपये
- महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न
४ रुपये (प्रतितास)
- दुचाकी
२० रुपये (प्रतितास)
- चारचाकी
सुमारे ७० लाख
- पुण्यातील वाहने
सुमारे २ लाख
- रस्त्यांवरील बेवारस वाहने
या रस्त्यांवर होणार सशुल्क पार्किंग
१) लक्ष्मी रस्ता
२) जंगली महाराज रस्ता व नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता (फर्ग्युसन कॉलेज)
३) बालेवाडी हायस्ट्रीट
४) विमाननगर रस्ता
५) बिबवेवाडी रस्ता
