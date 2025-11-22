चंदुकाका सराफ ज्वेल्सतर्फे ‘बनारस’, ‘बॅलरिना’ कलेक्शन्स आणि ‘बॅलरिना’कलेक्शन्स सादर
पुणे, ता. २२ : विश्वास, गुणवत्ता आणि ग्राहकांशी १८२७ पासून असलेले अतूट नाते जपणारे चंदुकाका सराफ ज्वेल्स आता भारतीय परंपरा आणि बॅले नृत्याच्या जागतिक डिझाईनचा संगम असलेल्या ‘बनारस’ आणि ‘बॅलरिना’ कलेक्शनची पर्वणी घेऊन आले आहेत. भारतात प्रथमच दोन भिन्न संकल्पनांवर आधारित डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन्सचे एकत्रित लोकार्पण होत आहे.
तब्बल ४० बनारसी कारागीर कुटुंबांच्या हातातून निर्माण झालेली दुर्मीळ गुलाबी मिनाकारी या कलेक्शनद्वारे पुनर्जीवित होत असल्याने, हा उपक्रम ‘आत्मनिर्भर भारत’ला ठोस हातभार लावणारा आहे. भारतीय परंपरेचा वारसा जपत स्थानिक कारागिरांच्या कलेला जागतिक पातळीवर नेणे हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. बॅलरिना कलेक्शनची वैशिष्ट्ये म्हणजे बॅले नृत्याच्या एलिगन्स, परफेक्शन आणि हार्मनीपासून प्रेरित डायमंड कलेक्शन होय. आधुनिक डिझाईन्स, पारंपरिक दागिने आणि गुणवत्तेची हमी जपत गुलाबी मिनाकारीच्या या नवीन एक्सक्लुसिव्ह कलेक्शन्सची खरेदी करण्याचा आनंद ग्राहकांना मिळणार आहे.
पुण्यातील रविवार पेठ, चिंचवड, भोसरी, सातारा रस्ता, कोथरूड, वाकड, चऱ्होली आणि बाणेर तसेच महाराष्ट्रातील सातारा, कराड, सांगली, कोल्हापूर, वाई, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर आणि बेळगाव या सर्व शाखांमध्ये ‘बनारस’ आणि ‘बॅलरिना’ कलेक्शन्स उपलब्ध आहेत. हे कलेक्शन्स मर्यादित संख्येत उपलब्ध असून या खास कलेक्शनच्या खरेदीचा आनंद घेण्यासाठी चंदुकाका सराफ ज्वेल्सच्या जवळच्या शाखेला भेट द्या, असे आवाहन करण्यात आले.
