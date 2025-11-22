मतदारयादींच्या विक्रीतून १० लाखांचा महसूल
पुणे, ता. २२ : पुणे महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन मतदारयादी डाऊनलोड करण्यास येणाऱ्या अडचणी कायम आहेत. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांना नाइलाजास्तव मतदारयादीची प्रत महापालिकेकडून विकत घ्यावी लागत आहे. गेल्या तीन दिवसांत महापालिकेला यातून १० लाख ४९ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. दरम्यान, आत्तापर्यंत मतदारयादीबाबत प्रशासनाकडे ९१ हरकती आल्या आहेत.
पुणे महापालिकेने निवडणुकीसाठीची प्रारूप मतदारयादी जाहीर केली आहे. ४१ प्रभागांमध्ये ३५ लाख ५१ हजार ४६९ मतदार असून, यामध्ये सूस-बाणेर-पाषाण हा प्रभाग सर्वाधिक म्हणजे तब्बल एक लाख ६० हजार मतदार आहेत. या मतदारयाद्यांमध्ये मोठा घोळ असल्याने त्यावर २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती नोंदविता येणार आहेत.
ऑनलाइन मतदारयादी मोफत उपलब्ध करून दिली आहे, पण ती डाऊनलोड होत नाही. त्यावर मतदारांचे फोटो दिसत नाहीत अशा अडचणी आहेत. त्यामुळे निवडणूक शाखेकडे मतदारयादीची प्रत मिळविण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांना पैसे भरावे लागत आहेत. प्रभाग क्रमांक ३८ बालाजीनगर-आंबेगाव-कात्रजची सर्वात महाग मतदारयादी ४० हजार २६६ रुपयांची आहे. प्रभाग २६ ची मतदारयादी सर्वात स्वस्त असून तिची किंमत ११ हजार ११८ रुपये एवढी आहे. एक ते ४१ या सर्व प्रभागांची मतदारयादी घ्यायची असेल तर त्यासाठी साडेचार लाख रुपये मोजावे लागत आहेत.
गेल्या तीन दिवसांत ६८ जणांनी प्रारूप मतदारयाद्या खरेदी केल्या आहेत. गुरुवारी सात, शुक्रवारी ४५ आणि शनिवारी १६ जणांनी याद्या घेतल्या. मतदारयाद्यांच्या विक्रीतून महापालिकेला १० लाख ४९ हजार ६१२ रुपयांची कमाई झाली आहे. प्रारूप मतदारयाद्या जाहीर झाल्यानंतर नागरिकांकडून तीन दिवसांत ९१ हरकती दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ३१ हरकती येरवडा-कळस-धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयात नोंदविल्या गेल्या आहेत. कसबा-विश्रामबाग वाडा क्षेत्रीय कार्यालयाला २९, औंध-बाणेर ११, धनकवडी-सहकारनगरमधून सहा तक्रारी आल्या आहेत. तर अन्य क्षेत्रीय कार्यालयात एक-दोन हरकती, तर काही ठिकाणी अजूनपर्यंत हरकती नोंदविल्या गेल्या नाहीत.
