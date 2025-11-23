आज पुण्यात, २४-११-२५, सोमवारसाठी
दुपारी
भजन ः चंपाषष्ठी उत्सवानिमित्त सोमेश्वर भजनी मंडळातर्फे ः ३.३०, स्वर भावभक्तीचे- मेघमल्हार, नाशिक प्रस्तुती ः स्थळ- श्री म्हाळसाकांत देवस्थान मंदिर, बुधवार पेठ ः रा. ८.
संतश्री ज्ञानेश्वर-तुकाराम महाराज व्याख्यानमाला ः एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, विश्वशांती केंद्र, संतश्री ज्ञानेश्वर-तुकाराम स्मृती व्याख्यानमाला न्यासतर्फे ः अध्यक्ष- डॉ. विश्वनाथ कराड ः प्रमुख पाहुणे- डॉ. प्रमोद काळे, डॉ. सी. के. भारद्वाज ः उपस्थिती- डॉ. राहुल कराड ः स्थळ- एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संतश्री ज्ञानेश्वर सभागृह, कोथरूड ः ४.
गौरव सभारंभ ः महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीतर्फे ः पदवी व पदव्युत्तर परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा ः हस्ते- डॉ. लीना देशपांडे ः स्थळ- म. ए. सो. ऑडिटोरियम, मयूर कॉलनी ः ४.३०.
सायंकाळी
पुरस्कार वितरण ः रामकृष्णहरी कृषी प्रतिष्ठानतर्फे ः रामदास फुटाणे यांना ‘प्रा. रामकृष्ण मोरे जीवनगौरव पुरस्कार’, तर डॉ. जब्बार पटेल यांना ‘कृतज्ञता परस्कार’ ः हस्ते- डॉ. शिवाजीराव कदम ः प्रमुख पाहुणे- दीपक पायगुडे, रमेश खांदवे ः उपस्थिती- उल्हास पवार, हरी चिकणे, संजय बालगुडे, राजीव जगताप, सुनील महाजन, उद्धव भडसाळकर, मंदार चिकणे ः स्थळ- टिळक स्मारक मंदिर, टिळक रोड ः ५.
‘लेखक आपल्या भेटीला’ कार्यक्रम ः महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे ः सुरेश ऋतुपर्ण यांचा काव्यप्रवास ः प्रमुख उपस्थिती- मिलिंद जोशी, सुनीताराजे पवार, विनोद कुलकर्णी ः स्थळ- साहित्य परिषदेचे माधवराव पटवर्धन सभागृह ः ६.
प्रवचन ः श्रीमाउली सेवा परिवारतर्फे ः ‘अनुभवामृत’ विषयावर ः श्री चैतन्यमहाराज देगलूरकर ः स्थळ- ज्योत्स्ना भोळे सभागृह, हिराबाग चौकाजवळ ः ६.
