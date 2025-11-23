पिस्तूल बाळगणारा सराईताला अटक
पुणे, ता. २३ : पिस्तूल बाळगणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला गुन्हे शाखेने मंगळवार पेठ परिसरातून अटक केली. त्याच्याकडून देशी बनावटीचे एक पिस्तूल आणि काडतूस जप्त करण्यात आले.
रमजान उर्फ टिपू आदम पटेल (वय ३३, रा. भाजी बाजार, शिरूर) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. गुन्हे शाखेच्या युनिट एकमधील पोलीस कर्मचारी हेमंत पेरणे आणि नीलेश साबळे हे मंगळवार पेठेत गस्त घालत होते. कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाजवळ असलेल्या कोंबडी पुलाजवळ पटेल थांबला होता. त्याच्याकडे देशी बनावटीचे पिस्तूल असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलिसांच्या पथकाने सापळा लावून त्याला ताब्यात घेतले. त्याची झडती घेण्यात आली. तेव्हा त्याच्याकडे देशी बनावटीचे एक पिस्तूल आणि काडतूस सापडले. पटेल याने पिस्तूल का बाळगले, तसेच त्याने कोणाकडून आणले ? यादृष्टीने पोलिसांकडून तपास करण्यात येत आहेत. पोलीस निरीक्षक अजित जाधव, उपनिरीक्षक राहुल मखरे, हेमंत पेरणे, नीलेश साबळे, शशिकांत दरेकर, नितीन जाधव, अनिकेत बाबर, शुभम देसाई, अभिनव लडकत, मयूर भोसले आणि उमेश मठपती यांनी ही कारवाई केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.