कारवाईच्या भीतीने महिलेची ३५ लाखांची फसवणूक
पुणे, ता. २३ : गैरव्यवहार करण्यात बँक खात्याचा वापर झाला असून तपास यंत्रणांकडून तुमच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची भीती दाखवून सदाशिव पेठेतील एका ज्येष्ठ महिलेची ३५ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी सायबर चोरट्यांवर खडक पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार ७० वर्षीय ज्येष्ठ महिला सदाशिव पेठेत राहायला आहे. ११ नोव्हेंबरला सायबर चोरट्यांनी महिलेच्या मोबाइलवर संपर्क साधला. काळा पैसा व्यवहारात बँक खात्याचा वापर करण्यात आला असून, याप्रकरणात कारवाई करणार असल्याची भीती दाखवून चोरट्यांनी महिलेच्या बँक खात्याची माहिती घेतली. या माहितीचा गैरवापर करून चोरट्यांनी ३५ लाख रुपये स्वत:च्या खात्यात जमा करून घेतले. गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक मनोजकुमार लोंढे तपास करत आहेत.
एफडी मिळवून देण्याच्या
बतावणीने फसवणूक
बँकेतील मुदतठेव योजनेत गुंतविलेली रक्कम परत मिळवून देण्याच्या बतावणीने सायबर चोरट्यांनी एका ज्येष्ठ महिलेची चार लाख ७५ हजार रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणी सायबर चोरट्यांवर मुंढवा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत एका ७२ वर्षीय महिलेने फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार महिलेने एका बँकेत मुदतठेव योजनेत पैसे गुंतविले होते. महिलेला मुदतठेव योजनेत गुंतवलेली रक्कम परत पाहिजे होती. महिलेने बँकेचा मोबाइल क्रमांक संकेतस्थळावरून घेतला. मात्र संकेतस्थळावरील संपर्क क्रमांकावर फेरफार करण्यात आली होती. सायबर चोरट्यांनी मुदतठेव योजनेत गुंतविलेली रक्कम परत करण्याचे आमिष दाखविले. महिलेच्या बँक खात्याची माहिती घेतली. या माहितीचा गैरवापर करून पावणेपाच लाख रुपये स्वत:च्या खात्यात जमा करून घेतली. गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक बाबासाहेब निकम तपास करत आहेत.
