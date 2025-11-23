विमानतळ प्रशासन, वन विभागाची आज बैठक
पुणे, ता. २३ ः पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीजवळ बिबट्याचा वावर आढळून आल्यानंतर सर्व यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सोमवारी (ता. २४) विमानतळ प्रशासनासोबत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे.
वन विभागाकडून आवश्यक ते उपाय योजिले जात आहेत. ट्रॅप कॅमेऱ्यांची संख्या वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. धावपट्टीजवळ पूर्वी तीन ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे लावले होते. रविवारी त्यात वाढ झाली आहे. रविवारी आणखी सात कॅमेरे लावल्याची माहिती आहे. शिवाय हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना ज्या ठिकाणी सुरक्षा भिंतीची पडझड झाली आहे, त्या ठिकाणी आवश्यक ते उपाय योजण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, विमानतळ प्रशासनाने ‘ग्राउंड स्टाफ’ची कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ‘टॅक्सी वे’वर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी रात्रीच्या वेळी एकट्याने जाऊ नये, खाली वाकून कामे करू नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. कामे करताना सुरक्षेसाठी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) जवानांची मदत घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीजवळ (टॅक्सी वे के ४) तीन वेळा बिबट्या आढळून आला. रात्रीच्या दीड ते दोनच्या सुमारास बिबट्या ‘टॅक्सी वे’जवळ येत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
धावपट्टीजवळ ट्रॅप कॅमेऱ्यांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. आम्ही बिबट्याचा शोध घेत आहोत. कॅमेऱ्यांची संख्या वाढविल्याने निश्चितच त्याचा फायदा होईल. आवश्यकता असल्यास आणखी उपाययोजना केल्या जातील.
- आशिष ठाकूर, मुख्य वन संरक्षक, पुणे प्रदेश
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.