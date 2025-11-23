पुण्यात थंडीचा कडाका झाला कमी
पुणे, ता. २३ ः सलग तिसऱ्या दिवशी किमान तापमानाचा पारा सातत्याने वाढत असल्याने शहराला हुडहुडी भरवणारी थंडी कमी झाली आहे. किमान तापमानाचा पारा रविवारी (ता. २३) दोन अंशाने वाढल्यामुळे शहरातील तापमान १४ अंशाच्या पुढे गेले. तर काही ठिकाणी ते २० इतके नोंदवले गेले. परिणामी शहरासह जिल्ह्यातील थंडीचा कडाका कमी झाला आहे. मात्र, पहाटे आणि रात्री थंडी जाणवत आहे.
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार थंडीचे प्रमाण कमी झालेले दिसून येत आहे. गेल्या आठवड्यात शहरासह जिल्ह्यातील किमान तापमानात लक्षणीय घट झाली होती. त्यामुळे १८ व १९ नोव्हेंबरला पुण्यात आलेली थंडीची लाट आता ओसरली आहे. गेल्या चार दिवसांत किमान तापमान पाच ते सहा अंशाने वाढल्याने थंडीची तीव्रता कमी झाली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात थंडी गायब झाली असून, डोंगर परिसर आणि धरणक्षेत्र परिसरात पहाटे आणि रात्री थंडी चांगली जाणवत आहे.
शहरात रविवारी पाषाण १६.२, शिवाजीनगर १६.७, कोरेगाव पार्क १९.५ असे किमान तापमान नोंदवले गेले. पहाटे धुक्याची चादर पसरते. किमान तापमानाबरोबरच कमाल तापमानातही वाढ झाल्यामुळे दुपारी आकाश निरभ्र आणि उन्हाचा चटका जाणवत आहे. पुढील दोन दिवस हवामान कोरडे राहील, दुपारनंतर ढगाळ वातावरण असेल असा अंदाज पुणे वेधशाळेने वर्तविला आहे.
शहरातील किमान तापमान
पाषाण १६.२
शिवाजीनगर १६.७
कोरेगाव पार्क १९.५
चिंचवड १९.७
वडगावशेरी २०.२
हवेली १४.४
माळीण १५.७
तळेगाव दाभाडे १५.८
दौंड १६.१
आंबेगाव १६.३
बारामती १६.७
गिरीवन १७.९
