मुलीच्या खून प्रकरणी आरोपीला फाशी द्यावी विशेष सरकारी वकिलांचा अंतिम युक्तिवाद

पुणे, ता. १२ ः एकतर्फी प्रेमातून पंधरा वर्षांच्या राष्ट्रीय कबड्डीपटू मुलीचा निर्घृण खून करणाऱ्या आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. आरोपीने मुलीचा गळा चिरून खून केला. तिचा मृत्यू झाल्यानंतरही आरोपीने तिच्यावर चाकू व कोयत्याने तब्बल २२ वार केले. अशा क्रूर व्यक्तीला कोणतीही दयामाया दाखवू नये, असा अंतिम युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील हेमंत झंजाड यांनी येथील न्यायालयात केला.
अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी आरोपी शुभम ऊर्फ ऋषीकेश बाजीराव भागवत (वय २२) याच्याविरोधात खून करणे, जीवे मारण्याची धमकी देणे, शस्त्रास्त्र कायदा व मुंबई पोलिस कायद्याच्या विविध कलमांनुसार आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. त्याच्याविरोधात खून झालेल्या मुलीच्या चुलत बहिणीने बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. ही घटना १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी बिबवेवाडीतील यश लॉन्स येथे घडली होती. मृत मुलगी आठवीत होती. तिने प्रेमास नकार दिल्याने; तसेच फोनवर बोलणे टाळल्याच्या रागातून आरोपीने तिच्यावर चाकूने २२ वेळा वार करून निर्घृण खून केला, असे तक्रारीत नमूद आहे.
‘हा दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हा आहे. या प्रकरणात एकूण १२ साक्षीदारांनी साक्ष नोंदवली आहे. त्यापैकी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी आरोपीला न्यायालयात ओळखले असून, निर्भीडपणे साक्ष नोंदवली आहे. मृत मुलगी आईवडिलांचे एकुलते एक अपत्य होती,’ असा युक्तिवाद ॲड. झंजाड यांनी केला. या प्रकरणात आता १६ ऑक्टोबरला बचाव पक्षातर्फे अंतिम युक्तिवाद केला जाणार आहे.
