जिल्हा परिषदेच्या पुढाकारातून चारशे मुलांना श्रवणयंत्र
पुणे, ता. १३ : आरोग्य तपासणीत श्रवणदोष आढळलेल्या ४१० विद्यार्थ्यांना श्रवणयंत्र देण्यात आले. यासाठी औद्योगिक क्षेत्राचा सामाजिक जबाबदारीचा (सीएसआर) निधी वापरण्यात आला.
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) आणि समग्र शिक्षण अभियानातील विशेष शिक्षकांमार्फत जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची पडताळणी करण्यात आली. यात तीन ते १४ वयोगटांतील श्रवणदोष आढळलेल्या विद्यार्थ्यांना पुणे जिल्हा परिषदेच्या पुढाकाराने आणि अॅटॉस इंडिया कंपनीच्या ‘सीएसआर’मधून हे श्रवणयंत्र वितरण झाले. स्वरूप चॅरिटेबल फाउंडेशन यांच्या तांत्रिक सहकार्याने श्रवणयंत्र वितरण शिबिर घेण्यात आले. यात श्रवणतज्ज्ञ, डॉक्टर, विशेष शिक्षक आणि स्वयंसेवक यांनी एकत्र येऊन प्रत्येक मुलांची तपासणी केली. त्यानंतर श्रवणदोषाची तीव्रता तपासून त्यांना अनुरूप असे डिजिटल श्रवणयंत्र बसवण्यात आले. ही सर्व यंत्रे आणि संबंधित सेवा पूर्णपणे विनामूल्य पुरवण्यात आल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने सांगितले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील म्हणाले, ‘‘शासकीय संस्था, खासगी क्षेत्र आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी एकत्र येऊन काम केले, तर समाजात खरा आणि शाश्वत बदल घडवता येतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. तंत्रज्ञान आणि सहकार्याच्या माध्यमातून या मुलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणाऱ्या या उपक्रमाचा भाग झाल्याचा अभिमान आहे.’’
