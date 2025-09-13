नाट्यप्रेमींसाठी तीन दर्जेदार नाटकांची पर्वणी
पुणे, ता. १३ : ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे चोखंदळ नाट्यरसिकांसाठी तीन दर्जेदार नाटकांची पर्वणी देणाऱ्या नाट्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या गुरुवार (ता. १८) ते शनिवार (ता. २०) या तीन दिवसांत जंगली महाराज रस्त्यावरील बालगंधर्व रंगमंदिरात हा महोत्सव रंगणार आहे.
या नाट्य महोत्सवात गुरुवारी रात्री ९.३० वाजता ‘कुटुंब किर्रतन’, शुक्रवारी रात्री ९.३० वाजता ‘शिकायला गेलो एक’ आणि शनिवारी सायंकाळी ५.३० वाजता ‘असेन मी, नसेन मी’ या नाटकांचे प्रयोग होणार आहेत. या नाट्य महोत्सवासाठी न्याती ग्रुप आणि इम्पेरिअल प्लाझा हे सहयोगी प्रायोजक आहेत.
महोत्सवातील तीनही नाटके वेगवेगळ्या धाटणीची आहेत. ‘कुटुंब किर्रतन’ हे संकर्षण कऱ्हाडे लिखित आणि अमेय दक्षिणदास दिग्दर्शित नाटक म्हणजे मनोरंजन अन् प्रबोधनाचा अचूक मिलाफ आहे. संकर्षण कऱ्हाडे यांच्यासह ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते आणि तन्वी मुंडले, अमोल कुलकर्णी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
अद्वैत दादरकर लिखित-दिग्दर्शित आणि प्रशांत दामले यांची प्रमुख भूमिका असणाऱ्या ‘शिकायला गेलो एक’ हे नाटक एक धमाल हास्यपर्वणी आहे. द. मा. मिरासदार यांच्या ‘व्यंकूची शिकवणी’ या कथेचे सूत्र घेऊन दादरकर यांनी आजच्या काळानुसार हे नाटक बांधले आहे. महोत्सवातील तिसरे नाटक असणाऱ्या ‘असेन मी, नसेन मी’ या नाटकाचे लेखन संदेश कुलकर्णी यांचे आणि दिग्दर्शन अमृता सुभाष यांचे आहे. अमृता सुभाष यांच्यासह ज्येष्ठ अभिनेत्री नीना कुळकर्णी, शुभांगी गोखले यांच्या सशक्त भूमिका यात आहेत. या नाटकाला यंदा राज्य सरकारच्या सर्वोत्कृष्ट व्यावसायिक नाटक पुरस्कारासह अनेक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे.
या महोत्सवासाठी सीझन पास आणि प्रत्येक नाटकासाठीचे वैयक्तिक तिकीट उपलब्ध आहे. ही तिकिटे ‘बुक माय शो’ या संकेतस्थळावर किंवा बातमीसोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून देखील आरक्षित करता येणार आहेत.
सांस्कृतिक वारसा आणि समाजाशी जोडलेली नाळ, ही ‘न्याती ग्रुप’च्या मूल्यव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. ‘सकाळ’तर्फे आयोजित नाट्य महोत्सवाच्या माध्यमातून मराठी रंगभूमीला सहकार्य करता येत असल्याचा आनंद आहे.
- हरीश श्रॉफ,
संचालक- सेल्स, मार्केटिंग अँड बिझनेस डेव्हलपमेंट, न्याती ग्रुप
मराठी रंगभूमी ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. या नाट्य महोत्सवाचा सहप्रायोजक होताना आम्हाला अभिमान वाटतो. प्रेक्षकांना उत्कृष्ट नाट्य अनुभव मिळावा, हीच आमची इच्छा आहे.
- उदय भुजबळ,
भागीदार- इम्पेरिअल लँडमार्क्स, साची माय होम डेव्हलपर्स
