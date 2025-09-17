महिला, मुलींसाठी आरोग्याचा जागर
पुणे, ता. १७ : आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाकडून आयोजित ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियानांतर्गत महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत मोफत आरोग्य तपासणी व जनजागृती शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहरातील सर्व महापालिका रुग्णालये, शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर व हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना येथे सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत महिलांची मोफत आरोग्य तपासणी व समुपदेशन करण्यात येणार आहे. त्याचा महिलांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केले आहे.
स्त्रीरोग, बालरोग, नेत्ररोग, कान-नाक-घसा, दंत, त्वचारोग, मानसोपचार, अस्थिरोग, फिजिशियन व फिजिओथेरपी यांसारख्या तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासण्या व आरोग्य सेवांचा लाभ मिळणार आहे. या शिबिरासाठी सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव व डॉ. मनिषा विनोद नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनुष्यबळ, औषधे साधन सामग्री याची पूर्व तयारी करण्यात आली आहे. शिबिराच्या काटेकोर नियोजनासाठी परिमंडळ व क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती आरोग्यप्रमुख डॉ. निना बोराडे यांनी दिली.
मंदिराच्या परिसरातही शिबिर
नवरात्रोत्सव काळात चतुश्रृंगी देवी, तांबडी जोगेश्वरी व भवानी माता मंदिर परिसरात विशेष आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या आरोग्य संस्थांमध्ये येणाऱ्या नागरिक व महिला रुग्णांची प्राथमिक आरोग्य तपासणी करून आवश्यकता असल्यास त्यांना पुढील उपचारासाठी नजीकच्या प्रसुतीगृहाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या संपूर्ण मोहिमेचे नियोजन महापालिका आरोग्य विभागामार्फत करण्यात आले असून नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आरोग्य तपासणीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे
- या आरोग्य शिबिरात प्रामुख्याने गरोदर माता, स्तनदा माता, सामान्य महिला व किशोरवयीन मुली यांच्या विविध आरोग्य तपासण्या करून आवश्यक ते उपचार केले जाणार
- महिलांसाठी मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग यासारख्या असंसर्गजन्य आजारांची तपासणी
- क्षयरोग, अशक्तपणा तपासणी व पोषण विषयक समुपदेशन केले जाणार
- गर्भवतींसाठी प्रसूतिपूर्व तपासण्या व लहान बालकांना लसीकरण सेवा दिल्या जाणार
‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियानांतर्गत महापालिका रुग्णालयातील आरोग्य शिबिरांना भेट देताना महिलांनी आधारकार्ड व रेशनकार्ड सोबत आणावे. यावेळी नागरिकांना आभा कार्ड व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्डाची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल. किशोरवयीन मुली, गरोदर महिला, स्तनदा माता, महिला आणि बालके यांनी अधिकाधिक प्रमाणात या शिबिरात भाग घेऊन लाभ घ्यावा.
- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
