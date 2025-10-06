युवा-मैत्री हेल्पलाईन
पुणे, ता. ६ : मनमोकळा संवाद हा युवकांचे मानसिक आरोग्य चांगले राखण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. याच उद्देशाने मेन अगेंस्ट व्हायोलन्स अँड अब्युज (मावा)’ या संस्थेकडून ‘युवा-मैत्री हेल्पलाइन हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यामाध्यमातून तणावग्रस्त युवकांना नातेसंबंध, मानसिक आरोग्य विषयांवर सुरक्षित, गोपनीय आणि सहानुभूतिपूर्ण संवादाची जागा उपलब्ध होणार आहे.
यानिमित्त आयोजित चर्चासत्रात मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. आशिष देशपांडे आणि मानसशास्त्रज्ञ डॉ. शिरीषा साठे यांनी ‘युवा वर्ग आणि मानसिक आरोग्य’ या विषयावर चर्चा केली. या वेळी आजच्या तरुण पिढीसमोरील अनेक प्रश्न अधोरेखित झाले.
डॉ. साठे म्हणाले, ‘‘युवकांसाठी ‘सेफ स्पेस’ म्हणजेच मोकळेपणाने संवाद साधता येईल, अशी जागा असणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच झोप, सूर्य प्रकाश, हालचाल, आहार, तणावनियंत्रण आणि सामाजिक संपर्क हे मनुष्याचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठीचे आवश्यक सहा स्तंभ आहेत.’’
डॉ. देशपांडे यांनी मेंदूतील जैविक फरक, हार्मोन्सची भूमिका (ऑक्सिटोसिन, व्हासोप्रेसिन, टेस्टोस्टेरॉन) आणि सामाजिक संस्कार या तिन्ही घटकांमधील परस्परसंबंध स्पष्ट केला. त्यांनी सांगितले, ‘‘पुरुषांच्या भावना व्यक्त करण्यावर अजूनही सामाजिक बंधने आहेत आणि हेच दडपण मानसिक तणावाचे मूळ ठरतो.’’
‘युवा-मैत्री हेल्पलाइन ही केवळ तणावग्रस्त युवकांसाठी संवादाची जागा नसून स्वतःला समजून घेण्याचा आणि भावनिक आधार मिळवण्याचा एक प्रयत्न आहे. कोणत्याही प्रकारच्या अडचणीत असलेल्या युवकांना (हेल्पलाइन नंबर ८८७९ २३३ २३३) ही हेल्पलाइन गोपनीय, सहानुभूतिपूर्ण आणि निरपेक्ष संवादाची संधी उपलब्ध करून देईल. सोमवार ते शनिवार, सकाळी १० ते सायंकाळी ६ यादरम्यान उपलब्ध होणार आहे. अधिक मदतीची गरज असल्यास अनुभवी समुपदेशकांद्वारे व्यक्तिगत समुपदेशनही मिळणार आहे. मावा संस्थेचे समुपदेशक डॉ. गीतांजली चव्हाण आणि अमोल काळे यांनी सूत्रसंचालन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.