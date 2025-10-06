पुढील पाच दिवस उन्हाचा चटका हवामान विभागाचा अंदाज ः तापमानात होतेय वाढ
पुणे, ता. ६ : गेल्या काही दिवसांपासून शहरात ढगाळ वातावरण आणि पावसाची विश्रांती अनुभवणाऱ्या पुणेकरांना आता उन्हाच्या चटक्याची जाणीव होऊ लागली आहे, तर पुढील पाच ते सहा दिवस अशीच स्थिती कायम राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
याविषयी भारतीय हवामानशास्त्र विभाग पुणेचे वैज्ञानिक ‘डी’ डॉ. एस. डी. सानप म्हणाले, ‘‘बंगालच्या उपसागरात काही दिवसांपूर्वी निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे आणि सक्रिय मॉन्सून वाऱ्यांमुळे शहरात आर्द्रता वाढली होती. परिणामी, वातावरण ढगाळ राहून, सूर्यप्रकाश पोचत नव्हता. त्यामुळे तापमानात घट झाली होती. मात्र, आता मॉन्सूनचे वारे कमी सक्रिय झाले असून, उत्तरेकडून येणाऱ्या कोरड्या वाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे वातावरणातील बाष्पाचे प्रमाण घटले असून, आकाश निरभ्र झाले आहे. परिणामी, दिवसाच्या वेळेत उन्हाचा चटका वाढत असून, तापमानात हळूहळू वाढ होत आहे. हीच परिस्थिती पुढील पाच ते सहा दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे.’’
शहरात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. त्यामुळे कमाल तापमानातदेखील मोठी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. सोमवारी (ता. ६) ३१ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान १९ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविले गेले. शहरात सकाळी ढगाळ वातावरण होते. त्यानंतर दुपारी मात्र कडक उन्हाचा चटका जाणवला. त्यामुळे उकाड्यात देखील वाढ झाली होती. पुढील पाच ते सहा दिवसांत हवामानात फारसा बदल होणार नसून, शहरात आकाश अंशतः ढगाळ राहणार आहे. अति हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
--------------
पुण्यात ढगाळ हवामान राहणार
पुणे आणि परिसरात मंगळवारी (ता. ७) आणि बुधवारी (ता. ८) कमाल तापमान स्थिर राहणार असून, ३१ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १९ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. आकाश अंशतः ढगाळ राहून दुपारी आणि सायंकाळी सामान्यतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच अति हलक्या ते हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. गुरुवारपासून (ता. ९) पुढील चार दिवस कमाल तापमानात वाढ होणार असून, कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोचण्याची शक्यता आहे. आकाश अंशतः ढगाळ राहून दुपारी आणि सायंकाळी सामान्यतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. अति हलक्या ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
--------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.