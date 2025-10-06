पुणे जिल्ह्यातील आरक्षण सोडत जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ६ : पुणे जिल्ह्यातील १४ नगर परिषदांपैकी चार, तर चार नगरपंचायतींपैकी तीन ठिकाणचे नगराध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव झाले आहे. तर दोन ठिकाणी अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी राखीव राहणार आहे. आठ नगर परिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद सर्वांसाठी खुला राहणार आहे.
सोमवारी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील २४७ नगर परिषद आणि १४७ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गाकडे जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आरक्षण सोडतीनंतर पुणे जिल्ह्यातील चित्र स्पष्ट झाले आहे. तसेच बुधवारी (ता. ८) यासर्व नगर परिषद आणि नगरपंचायतीच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
असे आहे आरक्षण
- दौंड, शिरूर आणि जुन्नर नगराध्यक्षपद इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिलांसाठी राखीव
- चाकण नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव
- फुरसुंगी-उरुळी देवाची आणि लोणावळा नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव
- मंचर नगरपंचायतीचे नगराध्यक्षपद इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिलांसाठी राखीव
- वडगाव मावळ नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी
- माळेगाव नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव
- राज्य सरकारने सप्टेंबर २०२४ रोजी अधिसूचना काढून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांना पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. नव्याने स्थापन होणाऱ्या या नगर परिषदेचे नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
देहूच्या नगराध्यक्षपदी महिला
देहू नगरपंचायतीचा कार्यकाळ अजून १४ ते १५ महिने बाकी आहे. जानेवारी २०२७ मध्ये तो संपणार आहे. त्यामुळे यंदा देहू नगरपंचायतीची निवडणूक होणार नाही. मात्र, त्यावेळी वेगळी प्रक्रिया राबविण्याऐवजी आताच नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. देहू नगरपंचायतीचे नगराध्यक्षपद महिला प्रवर्गासाठी राखीव राहणार आहे.
येथे नगराध्यक्षपदे सर्वांसाठी खुले
राजगुरुनगर, जेजुरी, आळंदी, बारामती, तळेगाव-दाभाडे, सासवड, भोर आणि इंदापूर
