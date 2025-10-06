अनधिकृत बांधकामांवर कोंढव्यामध्ये कारवाई
पुणे, ता. ६ ः पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने सोमवारी कोंढव्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून, सुमारे ५ हजार ६०० चौरस फुटावरील बांधकाम पाडून टाकले. यात तीन बहुमजली इमारतींचा समावेश आहे.
कोंढवा परिसरात परवानगीशिवाय उभारलेल्या अनेक इमारतींबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत. ही बांधकामे सुरु असताना प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतर ही अनधिकृत बांधकामे महापालिकेच्या रडारवर आली आहेत. छोट्या जागांवर नियमांचे उल्लंघन करून, अनेक मजली इमारती बांधल्या जात असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विकली जात असल्याचे प्रकार कोंढव्यात घडत आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची फसवणूक होत आहे. शिवाय त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने कोंढवा बुद्रुकमधील लक्ष्मी नगर गल्ली क्रमांक ८, सर्वे क्रमांक ३ येथील तीन मजली इमारत, कोंढवा खुर्दमधील मलिकनगर आणि साईबाबा नगर सर्वे क्रमांक ६२ येथील दोन मजली दोन इमारतींवर कारवाई करण्यात आली.
या मोहिमेत सहा बिगारी, पाच पोलिस कर्मचारी, एक जेसीबी, चार ब्रेकर, दोन गॅस कटर, पाच कनिष्ठ अभियंते आणि दोन उपअभियंते सहभागी होते. कारवाईनंतर पाडलेल्या इमारती धोकादायक अवस्थेत असल्याने त्यांचा वापर टाळावा. शहरातील विविध भागांमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई सुरू असून, नागरिकांनी फसवणुकीपासून बचावासाठी फक्त अधिकृत परवानाधारक प्रकल्पांतूनच घर खरेदी करावे, असे आवाहन महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.