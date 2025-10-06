पुणे विद्यापीठामध्ये ‘प्रॅग्मा २०२५’ स्पर्धा
पुणे, ता. ६ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मानसशास्त्र विभागातर्फे ‘प्रॅग्मा २०२५’ या आंतरमहाविद्यालयीन औद्योगिक आणि संघटनात्मक मानसशास्त्र केस स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी वर्गात शिकलेले सिद्धांत प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी कसे वापरता येतात, हे विद्यार्थ्यांनी नावीन्यपूर्ण पद्धतीने सादर केले.
या स्पर्धेचे प्रमुख विषय विविधता, समता आणि समावेश, कार्य-जीवन समतोल आणि तणाव व्यवस्थापन, प्रतिभा टिकवणे व करिअर विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञान, नेतृत्व आणि गट कार्य, कर्मचारी सहभाग व प्रेरणा आणि संस्थांमधील शाश्वतता असे होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्कोडा ऑटो व्हॉल्क्सवॅगन इंडिया प्रा. लि. चे प्रशिक्षणप्रमुख डॉ. मुकुल पाल चौधरी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. या स्पर्धेत डी. ई. एस. पुणे विद्यापीठ संघाने प्रथम पारितोषिक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मानसशास्त्र विभागाच्या संघाने द्वितीय पारितोषिक आणि एमआयटी-डब्ल्युपीयू संघाने तृतीय पारितोषिक पटकावले.
कार्यक्रमाचे आयोजन मानसशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. आर. एस. म्हस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. बी. आर. शेजवळ आणि डॉ. जुई देशमुख यांनी केले. परीक्षक मंडळात मोहन उबाळे, डॉ. वृषाली राऊत आणि वैशाली शर्मा यांचा समावेश होता. यावेळी प्रा. रामू कोकणी, प्रा. धनश्री भिडे आणि प्रा. निकिता जाधव उपस्थित होते.
