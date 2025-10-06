तब्बल ४६ टक्के जादा दराने निविदा पुणे ते शिरूर उड्डाणपुलाच्या कामासाठी तीन कंपन्यांचा प्रतिसाद
पुणे, ता. ६ ः नगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पुणे ते शिरूर दरम्यान उड्डाणपूल उभारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाने (एमएसआयडीसी) काढलेल्या निविदा पूर्वगणनपत्रकापेक्षा (इस्टिमेट) सुमारे ४६ टक्के जादा दराने आल्या आहेत. यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने रिंगरोडसाठी काढण्यात आलेल्या निविदा ४५ टक्के जादा दराने आल्या होत्या. त्यामुळे सुविधा महामंडळ या निविदा स्वीकारणार की नव्याने निविदा काढणार याकडे लक्ष लागले आहे.
नगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर आहे. या रस्त्याचा काही भाग येरवडा ते खराडी हा पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येतो. नगर रस्ता हा राज्य मार्ग आहे. मध्यंतरी पालकमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली होती. येरवडा ते शिक्रापूर हा रस्ता सहापदरी करण्याबरोबर कोणत्या ठिकाणी उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटर करायचे, यासंबंधीचा आराखडा करावा. त्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटी खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी केंद्राकडूनही निधीची मदत घेता येईल, असे सांगत बैठकीतूनच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी मोबाईलवरून पवार यांनी संपर्क साधला.
दरम्यान, या रस्त्यावर पुणे ते शिरूर दरम्यान ५४ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला. तसेच हे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचआय), राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) किंवा सार्वजनिक बांधकाम खाते (पीडब्लूडी) यांच्याऐवजी ते महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळांच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी सुविधा महामंडळाकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सुविधा महामंडळाने या उड्डाणपुलाच्या कामाबरोबरच पुणे ते औरंगाबाद ग्रीन कॅरिडोअरसाठी भूसंपादन करण्याच्या कामाचा समावेश करून, साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित (इस्टिमेट) धरून या निविदा काढल्या. त्यास तीन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्या निविदा महामंडळाकडून उघडण्यात आल्या आहेत.
त्यामध्ये वेलस्पून एंटरप्राइजेस लिमिटेड या कंपनीने ८ हजार ७४५ कोटी, तर आदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड या कंपनीने १० हजार १२४ कोटी, तर जीआर इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड या कंपनीने १० हजार ३३५ कोटी रुपयांची निविदा भरली आहे. सुविधा महामंडळाने केलेल्या इस्टिमेट रकमेपेक्षा ४५.९५ टक्के जादा दराने निविदा आल्या आहेत. यांसंदर्भात ‘एमएसआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
----------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.