न्यायालयातून पळालेला गुन्हेगार अखेर गजाआड
पुणे, ता. ७ : पोलिसांना चकवा देत न्यायालयातून पसार झालेल्या सराईत गुन्हेगाराला अखेर पोलिसांनी नाट्यमयरीत्या अटक केली. एका गंभीर गुन्ह्यात दोषी ठरलेला अनमोल अतुल जाधवराव (वय ३६, रा. सूरजनगर, कोथरूड, पुणे) हा गेल्या अडीच महिन्यांपासून पोलिसांना चकवत होता.
सराईत गुन्हेगार अनमोल जाधवराव याच्यावर चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न आणि आर्म्स ॲक्टअंतर्गत गुन्हा दाखल होता. न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर त्याने शिवाजीनगर न्यायालयातून पलायन केले होते. या घटनेनंतर शिवाजीनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. आरोपी जाधवराव हा मुंबई, नाशिक, सातारा, सांगली तसेच पुण्यातील पौड, मुळशी, हवेली या भागांत सतत ठिकाणे बदलत राहत होता. कधी साधा कामगार, कधी वाहनचालक, तर कधी व्यापारी असे वेगवेगळे वेषांतर करून तो पोलिसांना चकवत होता. आरोपी अहिल्यानगरकडून वाघोलीच्या दिशेने मोटारीतून प्रवास करीत असल्याची माहिती पोलिस अंमलदार सचिन जाधव यांना मिळाली. त्यानुसार वरिष्ठ निरीक्षक महेश बोळकोटगी यांच्या सूचनेनुसार तातडीने सापळा रचण्यात आला. पोलिस पथकाने खांदवेनगर येथील एका हॉटेलसमोर त्याची मोटार थांबवून चारही बाजूंनी घेराव घालून त्याला अटक करण्यात आली. पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले, सहाय्यक आयुक्त साईनाथ ठोंबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक महेश बोळकोटगी, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) धनंजय पिंगळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. या कारवाईत पोलिस उपनिरीक्षक अजित बडे, प्रमोद पाटील, पोलिस अंमलदार दीपक चव्हाण, राजकिरण पवार, सचिन जाधव, दीपक रोमाडे, सुदाम तायडे, श्रीकृष्ण सांगवे, इसाक पठाण, तेजस चोपडे, दिनेश भोसले यांनी सहभाग घेतला.
