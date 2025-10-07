रात्री प्रवाशांना लुटणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश
पुणे, ता. ७ : रात्रीच्या वेळी एकट्या प्रवाशांना रिक्षामध्ये बसवून निर्जनस्थळी नेऊन चाकूच्या धाकाने लुटणाऱ्या रिक्षाचालकासह त्याच्या दोन अल्पवयीन साथीदारांना वानवडी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी या कारवाईत तीन लाख ७० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
फैजान महम्मद गौस शेख (रा. आदर्श नगर, उरुळी देवाची, पुणे) याला अटक केली आहे. तर त्याच्या दोन अल्पवयीन साथीदारांना ताब्यात घेतले आहे. हडपसरमधील नवीन म्हाडा कॉलनी परिसरात तिघे संशयित रिक्षामध्ये बसून चोरीचे मोबाईल विकण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी माहिती वानवडी पोलिस ठाण्यातील तपास पथकाला मिळाली. त्यावर पोलिसांनी वॉशिंग सेंटरजवळील रस्त्यावर संशयित रिक्षा पाहून कारवाई केली. पोलिसांना पाहताच आरोपींनी पळण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजयकुमार डोके यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक उमाकांत महाडीक यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. प्रवाशांना ‘शिवाजीनगरपर्यंत ५० रुपयांत सोडतो’ असे सांगून ते टर्फ क्लब-भैरोबानाला रस्त्यावर नेत. तेथे प्रवाशांकडून मोबाईल आणि पैसे हिसकावून घेत असत. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांनी रिक्षामधून प्रवाशांना फसवून चाकूचा धाक दाखवत मोबाईल, रोकड आणि इतर वस्तू लुटल्याचे उघड झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.