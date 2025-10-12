‘आजची द्रौपदी दुर्बलतेकडून सबलतेकडे जाणारी’ ः डॉ. रघुनाथ माशेलकर
पुणे, ता. १२ ः द्रौपदी ही स्वयंभू, स्थितप्रज्ञ, कुशल, बुद्धिमान, प्रगल्भ, सहनशीलता आदी गुण दर्शविणारी महानायिका आहे. आजची द्रौपदी अन्यायाकडून न्यायाकडे जाणारी, दुर्बलतेकडून सबलतेकडे जाणारी आहे, असे मत डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी रविवारी व्यक्त केले.
आडकर फाउंडेशनतर्फे ज्येष्ठ रंगकर्मी अशोक समेळ लिखित ‘द्रौपदी - काल, आज, उद्या’ या कादंबरीच्या प्रकाशनाप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी रघुनाथ माशेलकर यांच्या पत्नी वैशाली माशेलकर, रंगकर्मी संजीवनी समेळ, अमळनेरच्या मराठी वाङ्मय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश जोशी, अभिनेते संग्राम समेळ, आडकर फाउंडेशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रमोद आडकर उपस्थित होते.
डॉ. माशेलकर म्हणाले, ‘‘समेळ यांच्या या साहित्यकृतीच्या मागे प्रचंड संशोधन, मेहनत आहे. ही साहित्यकृती वाचकांना सामाजिक संदेश देत समाजाला घडवू शकण्याचे सामर्थ्य असणारी आहे. आजची द्रौपदी राष्ट्रपती भवन, अंतराळ, रणांगण अशा सर्व ठिकाणी ठामपणे अस्तित्व दर्शवित आहे. अवकाशात एकटे राहणे, हे आधुनिक द्रौपदीचे रूप आहे.’’
अशोक समेळ म्हणाले, ‘‘महाभारताच्या आधीची द्रौपदी, वस्त्रहरणानंतर पांडवांचे षंढत्व नाकारणारी द्रौपदी आणि अपमानाचा बदला घेण्यासाठी पांडवांना चेतवत राहिलेली द्रौपदी, ही समाजात पतीव्रता म्हणून ओळखली जाते. तिच्यातील अनेक गुण आजच्या स्त्रियांमध्ये देखील आहेत, याविषयी देखील या कादंबरीत भाष्य केले आहे.’’
शिल्पा देशपांडे यांनी सूत्रसंचालन केले. उत्तरार्धात संजीवनी समेळ, श्रद्धा समेळ आणि संग्राम समेळ यांनी कादंबरीतील प्रसंगांचे अभिवाचन केले.
