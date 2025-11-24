मतदारयादी गोंधळाबाबत कानावर हात
पुणे, ता. २४ ः मतदारयादीची फोड करताना सॉफ्टवेअरमध्ये ‘सेक्शन चार्ट’चे नाव देताना चुकीची नावे टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे मतदारयादीतील मतदारांची पळवापळवी झाल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, ही चूक निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये असल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले आहेत. दरम्यान, मतदारयादीवर आत्तापर्यंत ४१९ हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी महापालिका प्रशासनाने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे प्रभागनिहाय प्रारूप मतदारयादी जाहीर केली आहे. या यादीवर २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती नोंदविण्याची मुदत देण्यात आली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी महापालिकेच्या संकेतस्थळावरची मतदारयादी डाऊनलोड करण्याचा प्रयत्न केला. काहींना ती डाऊनलोड झाली, पण त्यात मतदारांचे फोटो नाहीत. त्यामुळे मतदार यादीची प्रत खरेदी करण्यासाठी महापालिकेकडे गर्दी केली आहे. मतदारयादी तपासली तरी त्यावर एकत्रितपणे हरकत नोंदविण्यावर बंदी आहे. नागरिकांना वैयक्तिक हरकत नोंदविता येणार आहे. त्यासाठी धास्तावलेल्या इच्छुक उमेदवारांकडून हरकत नोंदविण्यासाठी मतदारांनी तयार व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रारूप मतदारयादी तयार करताना ‘सेक्शन चार्ट’ तयार केला आहे. त्या चार्टमध्ये अनेक याद्यांचा समावेश असून या चार्टला ठराविक भागाचे नाव देण्यात आले आहे. त्यामुळे ती मतदारयादी कोणत्या भागाची आहे हे लक्षात येते. पण या ‘सेक्शन चार्ट’चे नाव भलतेच आणि आतमध्ये मतदारांचा भाग वेगळा अशी स्थिती आहे. राजकीय कार्यकर्ते ‘सेक्शन चार्ट’ वाचल्यानंतर त्यांच्या प्रभागात अन्य लोकांची नावे घुसवली किंवा आपल्या प्रभागातील नावे काढून इतरत्र टाकली असे सांगत आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या या चुकीचा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना फटका बसला आहे. ही चूक सॉफ्टवेअरमधली असल्याने महापालिकेचे अधिकारी आम्ही निवडणूक आयोगाच्या विरोधात कसे बोलू, असा प्रश्न करत आहेत. निवडणूक आयोगानेच याबाबत स्पष्टीकरण दिली पाहिजे अशी त्यांची भूमिका आहे.
खेड-शिवापूरची नावे सिंहगड रस्त्यावर
सनसिटी-माणिकबाग या प्रभाग क्रमांक ३५च्या मतदारयादीत खेड-शिवापूरचा पत्ता असलेल्या मतदारांचा समावेश झाला आहे. तसेच या प्रभागात प्रभाग क्रमांक २७मधील नवी पेठेतील काही मतदारांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. आता ही चूक प्रशासनाची असताना ती सुधारणार कोण, असा प्रश्न दीपक नागपुरे यांनी उपस्थित केला आहे. माजी सभागृहनेते नीलेश निकम म्हणाले, ‘‘प्रभाग क्रमांक ७ गोखलेनगर-वाकडेवाडीमध्ये खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील इंदिरानगर झोपडपट्टीतील यादी क्रमांक ८२मधील सर्व नावे आली आहेत. महापालिकेच्या हद्दीबाहेरच्या लोकांची नावे समाविष्ट केली आहे. त्यामुळे या यादीतील १२११ नावे वगळून टाकावीत अशी मागणी केली आहे.’’
