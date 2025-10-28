गायन समाज संस्थेतर्फे रविवारी संगीत सभा
पुणे, ता. २८ : पुणे भारत गायन समाज संस्थेतर्फे प्रतिवर्षीप्रमाणे संस्थेचे संस्थापक देवगंधर्व पं. भास्करबुवा बखले यांच्या जयंतीनिमित्त संगीत सभेचे आयोजन केले आहे. तसेच, दरवर्षीप्रमाणे पुरस्कारांचे वितरण केले जाणार आहे. हा कार्यक्रम रविवारी (ता. २) शनिपार येथील पुणे भारत गायन समाजाच्या प्रा. केतकर सभागृहात दोन सत्रांत होईल. प्रथम सत्राची सुरुवात सकाळी १० वाजता कलाकार वेदश्री नवघरे यांच्या गायनाने होईल. त्यानंतर यज्ञेश रायकर यांचे व्हायोलिन वादन सादर होईल. सकाळच्या सत्राची सांगता संगीत आदित्य मोडक यांच्या गायनाने होईल. संध्याकाळच्या सत्राची सुरुवात सायंकाळी पाच वाजता संपदा माने यांच्या गायनाने होईल. त्यानंतर व्हायोलिन गुरू स्वप्ना दातार यांचे वादन होईल. संध्याकाळच्या सत्राची सांगता या वर्षीचा कै. माणिक वर्मा पुरस्कार विजेत्या मंजिरी असनारे यांच्या गायनाने होईल. तसेच, पार्थ कुळकर्णी यांना कै. पं. डॉ. रमाकांत पावसकर शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम रसिकांसाठी विनामूल्य आहे, अशी माहिती संस्थेच्या अध्यक्षा शैला दातार यांनी दिली.
‘पटो वा ना पटो’ कवितासंग्रहाचे प्रकाशन
पुणे, ता. २८ : मराठबोलीतर्फे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात हेमंत परबानी लिखित ‘पटो वा ना पटो’ या कवितासंग्रहाचे प्रकाशन ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी डॉ. मोरे म्हणाले, ‘‘या संग्रहातून माणूस आणि त्यांचे दैनंदिन व्यवहार, त्याची जगण्याची धडपड, यावर अत्यंत परखड तितकेच मार्मिक काव्य अत्यंत साध्या, सरळ आणि सोप्या शब्दातून त्यांनी मराठी वाचकांशी संवाद साधला आहे. त्यामुळे उत्कृष्ट साहित्य ग्रंथ आहे.’’