नीलेश घायवळच्या प्रत्यार्पणासाठी ब्रिटनमधील उच्चायुक्तांशी पत्रव्यवहार
पुणे, ता. २८ : कोथरूडमधील गोळीबार प्रकरणात बनावट पारपत्राच्या आधारे फरार झालेला गुंड नीलेश घायवळ याला ताब्यात घेण्यासाठी पुणे पोलिसांनी ब्रिटनमधील उच्चायुक्तांशी पत्रव्यवहार केला आहे. घायवळला ताब्यात घेण्यासाठी यापूर्वी रेड कॉर्नर नोटीस बजावली होती. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी ब्लू कॉर्नर नोटीसही बजावली आहे.
बनावट पारपत्राद्वारे घायवळ परदेशात गेल्याची माहिती तपासात मिळाली आहे. त्याचा भाऊ सचिनविरुद्ध पुणे पोलिसांनी नुकतीच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई केली. सचिन घायवळचा अद्याप शोध लागलेला नाही. घायवळच्या प्रत्यार्पणासाठी पोलिसांनी ब्रिटनमधील उच्चायुक्तांशी पत्रव्यवहार केला आहे, तसेच ब्ल्यू कॉर्नर नोटीसही बजावली आहे, असे परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी सांगितले.
बनावट कागदपत्रांद्वारे पारपत्र मिळवल्याप्रकरणी घायवळविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्याच्याविरुद्ध आठ गुन्हे दाखल झाले असून, बनावट पारपत्र मिळवून तो युरोपात गेल्याची माहिती पोलिसांना तपासात मिळाली आहे. तो ९० दिवसांच्या व्हिसावर स्वित्झर्लंडला गेल्याचे समोर आले आहे.
अखेर पारपत्र रद्द
पारपत्र कार्यालयाने घायवळचे पारपत्र रद्द केले आहे. अहिल्यानगरमधील ग्रामीण भागातून बनावट कागदपत्रे सादर करून घायवळने पारपत्र मिळवले होते. पुणे पोलिसांनी घायवळचे पारपत्र रद्द करण्यासाठी पारपत्र कार्यालयाला पत्र दिले होते. त्यानंतर त्याचे पारपत्र रद्द केले आहे.
