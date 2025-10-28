‘सरहद’कडून पुण्यात ‘नॉर्थ ईस्ट भवन’
पुणे, ता. २८ ः ईशान्य भारतातील विद्यार्थिनींसाठी शिक्षण, संस्कृती आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरहद संस्थेतर्फे पुण्यात ‘नॉर्थ ईस्ट भवन’ उभारण्यात येणार आहे. गुजर निंबाळकरवाडी येथे उभारल्या जाणाऱ्या या भवनात ६० विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह, सांस्कृतिक केंद्र, कौशल्य विकास केंद्र असणार आहे. याशिवाय धार्मिक आणि सामाजिक केंद्र असणारे ‘नामघर’ही नियोजित आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन लवकरच होणार असून, पुढील दोन वर्षांत हा प्रकल्प उभा राहणार आहे.
‘लेट जमनाबाई फिरोदिया नॉर्थ ईस्ट भवन’ असे या प्रकल्पाचे नाव देण्यात येणार असून, ज्येष्ठ उद्योगपती अभय फिरोदिया यांच्या सहकार्याने हे भवन उभारले जाणार आहे. संस्थेचे विश्वस्त अनुज नहार, शैलेश वाडेकर आणि समन्वयक डॉ. शैलेश पगारिया, झाहीद भट यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत या प्रकल्पाची माहिती दिली. दरम्यान, सरहद संस्थेतर्फे आसाममधील ज्येष्ठ संगीतकार, संस्कृतीचे अभ्यासक डॉ. भूपेन हजारिका यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने डॉ. भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण सोहळा येत्या सोमवारी (ता. ३) गुवाहाटी येथील ईशान्य भारत विकास परिषद सभागृहात होणार आहे.
यांना मिळणार पुरस्कार
संस्थेकडून ईशान्य भारतातील राष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना डॉ. भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. लैश्राम मेमादेवी, एल. आर. सायलो, येशे दोर्जी थोंगची, प्रो. डेविड रीड सिमलीह, डॉ. सुरजा कांता हजारिका, रजनी बासूमतारी या दिग्गजांना गौरविण्यात येणार आहे.
