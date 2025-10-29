गुप्तीनंदीजी महाराजांसह जैन बांधवांचे उपोषण जैन बोर्डिंगच्या विक्रीचा व्यवहार पूर्ण रद्द होईपर्यंत लढण्याचा निर्धार
पुणे, ता. २९ ः मॉडेल कॉलनी येथील शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या विक्रीचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी गोखले बिल्डर आणि संस्थेच्या विश्वस्तांनी तयारी दाखवली आहे पण अजून शासनाचा आदेश आलेला नाही. जोपर्यंत हा व्यवहार पूर्णपणे रद्द होत नाही, तोपर्यंत जैन बांधवांचा लढा सुरू राहील. याच मागणीसाठी आज आचार्य गुरुदेव गुप्तीनंदीजी महाराज यांच्यासह जैन बांधवांनी एका दिवसाचे उपोषण केले.
माध्यमांशी बोलताना गुप्तीनंदीजी महाराज म्हणाले, ‘‘आमचे आंदोलन हे सरकारच्या विरोधात नाही तर आमच्यावर झालेला अन्याय, भ्रष्टाचार याच्या विरोधात आहे. बिल्डर व ट्रस्टींनी व्यवहार रद्द करण्याची तयारी दाखवली आहे. आमच्या प्रयत्नांना थोडे थोडे यश येत आहे. पण पूर्ण व्यवहार रद्द झाल्याशिवाय आमचे आंदोलन संपलेले नाही. आज हजारोंच्या संख्येने जैन बांधवांनी उपोषण केले आहे. गुजरात, राजस्थान यासह अन्य राज्यात यासाठी उपोषण सुरू झाले आहे.
पुढच्या टप्प्यात ‘एचएनडी बचाव’ अभियान आमचे सुरू झाले आहे. यात व्याख्याने आयोजित केली आहेत. देशभरातील ट्रस्ट, संस्था कशा वाचवाव्यात यावर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे पण सरकारी अडचणी दूर होऊन हा व्यवहार रद्द झाला पाहिजे. एका दिवसात व्यवहार होऊ शकतो, कर्ज दिले जाऊ शकते. मग एका दिवसात व्यवहार रद्द का होऊ शकत नाही?, तसेच यापुढे अशा पद्धतीने पुन्हा संस्थांच्या जागा विकण्याच्या घटना पडू नयेत. ट्रस्टींनी माफी मागितली आहे, त्यांना सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे. पण ते पुन्हा चूक केली तर त्यांना दुसऱ्यांदा संधी मिळणार नाही. जे ट्रस्टी भ्रष्टाचार करत आहेत, त्यांना काढून टाकले पाहिजे. तसेच या ट्रस्टमध्ये फक्त दिगंबर जैन व्यक्तीच विश्वस्त असले पाहिजे. मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज पुण्यात आहेत. त्यांना योग्य वाटत असले तर त्यांनी आज जैन बोर्डिंगला भेट द्यावी. यातून त्यांचा गौरव होईल व निर्माण झालेला तणाव कमी होईल, असे महाराज यांनी सांगितले.
