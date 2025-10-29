‘मसाप’ची घटना मंजूर नाही; पदाधिकारीही अनधिकृत
पुणे, ता. २९ : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची विद्यमान घटना मंजूर आहे, असे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे कोणतेही मंजुरी पत्र उपलब्ध नाही. घटनादुरुस्ती मंजूर केल्याचे पत्र तसेच धर्मादायकडे सादर केलेले २००१ पासून व त्यापूर्वीच्या बदल अर्जांच्या मंजुरीच्या प्रती संस्थेने सार्वजनिक कराव्यात. जर विद्यमान घटनाच मंजूर नाही, तर सध्याची साहित्य परिषद बेकायदा असून, पदाधिकारीही अनधिकृत आहेत. त्यामुळे संस्थेवर त्वरित प्रशासकाची नियुक्ती करावी व विद्यमान पदाधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र साहित्य परिषद संरक्षण कृती समितीने बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.
कृती समितीचे कार्याध्यक्ष धनंजय कुलकर्णी, सचिव सुनील भंडगे, निमंत्रक शशांक महाजन यांनी ही मागणी केली. कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘मसाप’च्या यापूर्वी झालेल्या व न झालेल्या निवडणुका, पदाधिकारी बेकायदा ठरतात, याची गंभीर दखल धर्मादाय आयुक्तांनी घ्यावी. विद्यमान कार्यकारिणी अनधिकृत व बेकायदा आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रलंबित बदल अर्ज मंजूर करण्याचा प्रश्नही उद्भवत नाही. साहित्य परिषदेतील बदल अर्जाबाबत धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती यांच्यासमोर सुनावणी झाली. एक महिन्याच्या कालावधीत हा अर्ज निकाली काढावा, या मागणीसाठी विजय शेंडगे यांनी केलेल्या याचिकेवर चार नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्याचा निर्णय कलोती यांनी दिला आहे.’’
