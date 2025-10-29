‘मसाप’ची नोटीसच बेकायदेशीर
पुणे, ता. २९ : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या (मसाप) प्रमुख कार्यवाह सुनीताराजे पवार यांनी मला सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी कारणे दाखवा व सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत नोटीस पाठवली आहे; परंतु माझ्यावर खोटेनाटे आरोप केले गेले आहेत. ‘मसाप’ची कार्यकारिणीच अनधिकृत व घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे ही नोटीसही बेकायदा असल्याचा दावा ‘मसाप’चे आजीव सदस्य राजकुमार धुरगुडे- पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.
‘मसाप’ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा २७ सप्टेंबरला टिळक रस्त्यावरील माधवराव पटवर्धन सभागृहात झाली होती. त्यावेळी डॉ. शिवाजीराव कदम यांचे भाषण सुरू असताना धुरगुडे पाटील यांनी सोबत गुंड आणून गोंधळ घातला व दमबाजी करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. यामुळे साहित्य परिषदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला असून, परिषदेच्या हिताला बाधा आली आहे, त्यामुळे १५ दिवसांत म्हणणे सादर करून आजीव सभासदत्व रद्द करण्याची कार्यवाही करावी लागेल, अशी नोटीस सुनीताराजे पवार यांनी धुरगुडे पाटील यांना २९ सप्टेंबरला पाठवली होती. त्याबाबत धुरगुडे पाटील यांनी नोटिशीच्या अनुषंगाने खुलासा सादर केला.
या खुलाशात त्यांनी सुनीताराजे पवार यांचा उल्लेख ‘अनधिकृत कार्यकारिणीच्या स्वयंघोषित प्रमुख कार्यवाह’ असा केला आहे. तसेच, कार्यकारिणी कायदेशीर नसल्याने सदस्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. गुंडगिरी, धमकी दिल्याचे आरोप त्यांनी फेटाळून लावत निषेध फलक दाखविल्याचे सांगितले. तसेच हे नोटीस वजा पत्रातील आरोप फेटाळले आहेत.
