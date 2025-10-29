विद्यार्थ्यांसाठी सायबर सुरक्षा कार्यशाळा
पुणे, ता. २९ : ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘सकाळ एनआयई’ (न्यूजपेपर इन एज्युकेशन) व ‘एनपीएव्ही’च्या वतीने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ‘सायबर सिक्युरिटी’ या विषयावर लवकरच मार्गदर्शन कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
सध्याच्या सोशल मीडियाच्या काळात सायबर धोके व आर्थिक गुन्हेगारी अधिक प्रमाणात वाढली आहे. आपल्या दैनंदिन व्यवहारात विद्यार्थी व लहान मुलांच्या हातात मोबाईल सहज हाताळला जात आहे. त्यामुळे कळत-नकळत सायबर गुन्हे घडत आहेत. यामधून आर्थिक फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने निवडक शाळांमध्ये या मार्गदर्शन कार्यशाळा होणार आहेत.
या कार्यशाळेत सायबर सुरक्षितता व फायदे, स्वतःला सायबर जगात सुरक्षित कसे ठेवावे, ऑनलाइन फसवणूक कशी टाळावी, याबाबत मार्गदर्शन मिळणार आहे. एनपीएव्ही ही सायबर सुरक्षा क्षेत्रात कार्यरत असून या माध्यमातून सुरक्षित डिजिटल सेवा देण्यास मदत करीत आहेत. आपल्या विद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी या कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी ९८८१५९८८१५ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन ‘सकाळ एनआयई’ने केले आहे
