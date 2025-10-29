लोहगाव विमानतळावर दक्षता जागरूकता सप्ताह
पुणे, ता. २९ : भारतीय विमानतळ प्राधिकरणातर्फे (एएआय) लोहगाव विमानतळावर ‘दक्षता जागरूकता सप्ताह’ हा उपक्रम आयोजित केला आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) सूचनेनुसार हा उपक्रम होत आहे. यानिमित्त ‘सीटीई प्रकारची सखोल तपासणी व चौकशी आणि अहवाल’ या कार्यशाळेचे उद्घाटन ‘एएआय’चे मुख्य दक्षता अधिकारी डॉ. निखिलकुमार कनोडिया यांच्या हस्ते झाले.
त्यांनी प्रतिबंधात्मक दक्षता हीच सर्वाधिक परिणामकारक ठरते, असे सांगत ‘एएआय’ने पूर्वतयारीत घेतलेल्या उपक्रमांचा आढावा मांडला. ते म्हणाले, ‘‘दक्षता विभागाने ९५ कार्यशाळांद्वारे आठ हजार ६०० हून अधिक ‘एएआय’ कर्मचाऱ्यांपर्यंत जागरूकता पोहोचवली आहे. तसेच ५१ अतिरिक्त कार्यशाळेत चार हजार २५० कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले आहे.’’
