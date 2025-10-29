दिवाळीनंतर पुण्यात घरफोड्यांचे सत्र
पुणे, ता. २९ : दिवाळीनंतर शहरात घरफोड्यांचे सत्र कायम आहे. शहरातील वेगवेगळ्या भागात सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी ऐवज लांबविल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
लोहगावातील एका सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी रोकड, सोन्याचे दागिने असा एक लाख ५५ हजार रुपयांचा ऐवज लांबविल्याची घटना घडली. या प्रकरणी विमानतळ पोलिसांनी चोरट्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत एकाने फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिवाळीनिमित्त तक्रारदार आणि कुटुंबीय बाहेरगावी गेले होते. २६ ऑक्टोबरला ते परतले. तेव्हा सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी रोकड आणि दागिने असा ऐवज लांबविल्याचे उघडकीस आले. पोलिस कर्मचारी एस. एल. जामदार तपास करत आहेत.
लोहगावमधील वडगाव शिंदे परिसरातील एका घरातील कपाटातून ९५ हजारांची सोन्याची माळ चोरून नेल्याची घटना घडली. याबाबत एका महिलेने विमानतळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
नांदेड सिटीत चोरी
नांदेड सिटीच्या आवारात ठेवलेले तीन लाख १५ हजार रुपयांचे बांधकाम साहित्य चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली. याबाबत एकाने नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार नांदेड सिटी डेव्हलपमेंट ॲण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनीत कर्मचारी आहेत.
धायरीतील घरातून दागिने चोरी
सिंहगड रस्त्यावरील धायरीतील एका घरातून ५० हजारांचे सोन्याचे दागिने चोरट्यांनी चोरून नेल्याची घटना घडली. याबाबत एका महिलेने नांदेडसिटी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार महिला धायरीतील वारांगणी मळा परिसरात राहायला आहेत. त्यांचे बैठे घर आहे. महिलेने डब्यात सोन्याचे दागिने ठेवले होते. चोरट्यांनी देवघरातील डब्यात ठेवलेले सोन्याचे दागिने लांबविले.
एक लाखांचे वेलदोडे चोरी
मार्केटयार्डातील भुसार बाजारामधील एका दुकानातील कामगाराने एक लाख रुपयांचे वेलदोडे चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली. याबाबत भुसार बाजारातील एका व्यापाऱ्याने मार्केटयार्ड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
