तक्रारीकडे दुर्लक्ष्य केल्याने दोन पोलिस कर्मचारी निलंबित
पुणे, ता. २९ ः वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती स्थानिकांनी ‘डायल ११२’ या क्रमांकावर दिल्यानंतर त्या ठिकाणी वेळेत न पोचता पोलिसी जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी दोन बीट मार्शल पोलिस शिपायांना निलंबित करण्यात आले आहे. गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत. कारवाई करण्यात आलेले पोलिस शिपाई हडपसर पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहेत.
मुकुंद जयराम शिंदे आणि विजय हरिभाऊ पोटे अशी निलंबित करण्यात आलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. शनिवारी (ता. २५) रात्री साडेअकरा वाजता ‘डायल ११२’ वरून एस. के. रेसिडेन्सी हॉटेल, १५ नंबर चौक, हडपसर येथे वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची तक्रार पोलिसांकडे आली होती. त्यावेळी दोन्ही शिपाई रात्रपाळीवर कर्तव्यावर होते. मात्र, फोन आल्यानंतर त्यांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून तपासणी केली नाही. फोनचे गांभीर्य ओळखून आवश्यक ती कारवाई न केल्याने पोलिस दलाची प्रतिमा मलिन झाल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.