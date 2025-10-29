शासकीय रुग्णालयांत बेफिकिरीचा पर्दाफाश!
पुणे, ता. २९ : पुणे परिमंडळातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वाढत्या तक्रारींनंतर अखेर आरोग्य विभागाने तपासणी केली आहे. यात पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील १२ शासकीय रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. अचानक झालेल्या तपासणीत अनेक गंभीर त्रुटी आणि आरोग्यसेवेत झालेली ढिलाई उघड झाली आहे.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी २५ सप्टेंबरला राज्यातील सर्व आरोग्य केंद्रांची तपासणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर विभागीय स्तरावर हालचालींना वेग आला. त्यानुसार पुणे परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. भगवान पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा, महिला, उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली. या मोहिमेत १४ तपासणी पथकांचा समावेश होता. प्रत्येक पथकात वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, प्रशासकीय तज्ज्ञ आणि विभागीय अधिकारी होते.
पुणे जिल्ह्यात सहा पथकांनी २८ रुग्णालयांची तपासणी केली, साताऱ्यातील चार पथकांनी १९ तर सोलापूरमधील चार पथकांनी २१ रुग्णालयांची तपासणी केली. एकंदरीत २३ ते २७ सप्टेंबरदरम्यान ही तपासणी झाली असून ६८ रुग्णालयांचा आढावा घेण्यात आला.
तपासणीत काय आढळले?
- स्वच्छता, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन आणि रुग्णसेवेमध्ये गंभीर त्रुटी
- अनेक रुग्णालयांत प्रसूतिगृह, शस्त्रक्रिया कक्ष, शवविच्छेदन कक्ष तसेच स्वच्छतागृहे अत्यंत अस्वच्छ
- नवजात शिशूंच्या देखभाल विभागांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक
येथे केली कारवाई
पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा उपजिल्हा रुग्णालय, काळे कॉलनी आणि शिक्रापूर ग्रामीण रुग्णालयांना नोटिसा बजावल्या आहेत. साताऱ्यातील पाटण, वडूज, दहिवडी येथील ग्रामीण आणि उपजिल्हा रुग्णालयांना तर सोलापूरमधील महिला रुग्णालय, मंगळवेढा, माढा, शेटफळ आणि मंद्रूप येथील रुग्णालयांनाही कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
सर्व रुग्णालयांनी सुधारणा अहवाल सादर केल्यानंतर पुन्हा तपासणी केली जाईल. नव्या पथकांची नियुक्ती करून त्या अहवालांची पडताळणी होईल. मात्र, स्वच्छता व व्यवस्थापनात सुधारणा न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम १९७९ अंतर्गत कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल.
- डॉ. भगवान पवार,
आरोग्य उपसंचालक, पुणे परिमंडळ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.