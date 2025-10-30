पाणंद रस्ता दाव्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय
पुणे, ता. ३० : वहिवाटीच्या रस्त्याबाबत (पाणंद) दाव्यांमधील आदेशांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात जागेवर झाली आहे की नाही, यांची पाहणी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अशा रस्त्यांबाबत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आता ‘जिओ टॅग’सह छायाचित्र आणि स्थळपाहणी पंचनामा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे या विषयावर अभ्यास करून कायद्यात आवश्यक ते बदल प्रस्तावित करणे यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. अभ्यास गटाने नुकताच एक अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. या अहवालातून अभ्यास गटाने महसूल विभागातील त्रुटी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. अनेकदा अधिकारी अतिक्रमण हटविण्याचा किंवा रस्त्याची वहिवाट मोकळी करण्याचा आदेश देतात, परंतु त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची ठोस खात्री होत नाही. यामुळे अर्जदारांना पुन्हा तक्रार करण्याची वेळ येते. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाची मदत घेणे आवश्यक आहे. ही शिफारस ग्राह्य धरून त्यानुसार मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (कलम ५) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम १४३) याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या दाव्यांमधील आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी स्थळपाहणी पंचनामा आणि ‘जिओ टॅग’ फोटो वापरणे सर्व अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा सरकारी निर्णय महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर यांनी काढला आहे.
महत्त्वाचे
- सरकारच्या निर्णयानुसार वहिवाटीच्या रस्त्याबाबत अंतिम आदेश दिल्यानंतर त्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे
- त्यानुसार मामलेदार न्यायालय किंवा महसूल संहितेखालील ही प्रकरणे केवळ आदेश पारित झाल्यावर बंद न करता, प्रत्यक्ष वहिवाट सुरू होईपर्यंत ती खुली ठेवली जातील
- महसूल अधिकारी यांनी अंतिम आदेश पारित केल्यानंतर पुढील सात दिवसांत अंमलबजावणीची खात्री करावी लागेल
- अंमलबजावणीची खात्री करताना तलाठी, मंडल अधिकारी अथवा इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन स्थळपाहणी पंचनामा करणे अनिवार्य
- या पंचनाम्यासोबतच जागेचे जिओ टॅग असलेले फोटो मूळ कागदपत्रांमध्ये जोडणे आवश्यक असल्याचे शासनाने म्हटले आहे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.