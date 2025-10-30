कृष्णा आंदेकरसह पाच जणांना अटक
पुणे, ता. ३० : प्रतिस्पर्धी टोळीतील गुन्हेगारांच्या कुटुंबीयांवर पाळत ठेवल्याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात आरोपी आंदेकर टोळीतील कृष्णा आंदेकरसह पाच जणांना पुणे पोलिसांनी बुधवारी अटक केली. न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.
माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरच्या खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकर याचा मुलगा आयुष कोमकरवर गोळीबार करून खून करण्यात आला. या गुन्ह्यात आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू ऊर्फ सूर्यकांत राणोजी आंदेकर, त्याचा मुलगा कृष्णा ऊर्फ कृष्णराज आंदेकर (वय ३६, रा. नाना पेठ) याच्यासह १३ जणांवर खून व महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) गुन्हा दाखल आहे. या खुनापूर्वी आंदेकर टोळीने प्रतिस्पर्धी सोमनाथ गायकवाड व त्याच्या टोळीतील सदस्यांच्या घराची रेकी केली होती. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात कृष्णा आंदेकरसह पाच जणांचा सहभाग निष्पन्न झाल्यानंतर त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर केले. त्या वेळी न्यायालयाने आरोपींना तीन नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. आयुषचा खून करण्यासाठी वापरलेले पिस्तूल कृष्णा आंदेकरनेच दिले होते, अशी कबुली गोळीबार करणाऱ्यांनी दिली आहे.
आंदेकर टोळी न्यायालयीन कोठडीत
आयुष कोमकर खूनप्रकरणात अटकेत असलेल्या आंदेकर टोळीतील सदस्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.
आंदेकर टोळीचा प्रमुख सूर्यकांत बंडू अण्णा आंदेकर (वय ७०), तुषार नीलंजय वाडेकर (वय २७), स्वराज नीलंजय वाडेकर (वय २३), अमन युसूफ पठाण (वय २५, सर्व रा. नाना पेठ), सुजल राहुल मेरगू (वय २०), यश सिद्धेश्वर पाटील (वय १९), अमित प्रकाश पाटोळे (वय १९), शिवम ऊर्फ शुभम उदयकांत आंदेकर (वय ३१), अभिषेक उदयकांत आंदेकर (वय २१), शिवराज उदयकांत आंदेकर (वय २९), कृष्णा ऊर्फ कृष्णराज सूर्यकांत आंदेकर(वय ३६), मुनाफ रिजाय पठाण (वय २८, रा. नाना पेठ) यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली आहे. तर यापूर्वीच लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर (वय ६०, रा. नानापेठ) आणि वृंदावनी नीलंजय वाडेकर (वय ४०) यांना येरवडा कारागृहात पाठविले आहे. त्यानंतर आता कृष्णा आंदेकरला दुसऱ्या गुन्ह्यात अटक करत पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे.
