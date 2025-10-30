मुंबईतील मोर्चासाठी पुण्यातून १० हजार जाणार महाविकास आघाडीच्या बैठकीतील निर्णय
पुणे, ता. ३० ः ‘व्होट चोरी’च्या निषेधार्थ मुंबईत १ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मोर्चासाठी शहरातून किमान १० हजार कार्यकर्ते सहभागी होतील, असा निर्धार महाविकास आघाडीच्या बैठकीत गुरुवारी करण्यात आला. तसेच पुणे शहरातील मतदारयाद्यांतील गैरप्रकाराच्या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी येत्या १५ दिवसांत पुण्यातही महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.
मुंबईत होणाऱ्या मोर्चाच्या नियोजनासाठी पुण्यातून जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी महाविकास आघाडीने बैठक घेतली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहरप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, ‘आम आदमी पक्षाचे’ शहराध्यक्ष धनंजय बेनके आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
भारतीय जनता पक्षाच्या व्होट चोरीचा निषेध करून त्याविरुद्ध लढा देण्यासाठी यापुढील काळात एकत्र लढा देण्याचे या बैठकीत ठरले. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, ‘आप’ आणि ‘मनसे’चे एकत्रित १० हजार कार्यकर्ते मुंबईतील मोर्चात जाणार आहेत. त्यासाठीचे नियोजन यावेळी निश्चित करण्यात आले. तसेच पुणे शहरातील मतदारयाद्यांतही अनेक गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले आहे. त्याबाबत तक्रार करूनही निवडणूक आयोगाने कार्यवाही केलेली नाही. त्याबाबत लवकरच महामोर्चा काढून तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे प्रशांत जगताप यांनी जाहीर केले. ‘मनसे’सह महाविकास आघाडीतील अनेक नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने बैठकीसाठी उपस्थित होते.
----------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.