पाळीव प्राण्यांच्या दुनियेत रंगणार ‘सकाळ पेटोपिया’चा उत्सव
पुणे, ता. ३० : पाळीव प्राणी म्हणजे केवळ साथीदार नाही, तर कुटुंबाचाच भाग. या नात्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी तीन दिवसीय ‘पेटोपिया कार्निवल’ पुण्यात रंगणार आहे. पाळीव प्राणी, त्यांचे पालक आणि सर्व प्राणी व पक्षिप्रेमींसाठी आर्यन वर्ल्ड स्कूल प्रस्तुत ‘सकाळ पेटोपिया’ उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये जगभरातील दुर्मीळ ५० रंगीबेरंगी पक्षी आणि विलक्षण माशांचे प्रदर्शन पुणेकरांचे मुख्य आकर्षण ठरणार आहे.
‘सकाळ पेटोपिया’ फेस्टिव्हलमधील झोन्स
- म्याव मेनशन कॅट झोन
- डॉग्ज झोन
- एक्वा वर्ल्ड फिश झोन
- फेदर फियास्ता - एक्झॉटिक बर्ड झोन
- विशेष विभाग : पंगानुरू गाय, बेंटन बकरी, मास्कोवी डक
- मुलांना खेळण्यासाठी फन झोन
- सुहाना मसाले यांचा फूड झोन
- विशेष प्रदर्शन : पाळीव प्राण्यांसाठीच्या विविध उत्पादने व सेवा देणाऱ्या संस्था
- ग्रूमिंग व्हॅन
जागतिक दर्जाचे मासे...
एक्वा वर्ल्ड विभागात शॉर्ट बॉडी ऑस्कर, रेड टेक्सास, टॅटू पॅरेट, उरू सिसलिड्स, आरापामा, पिकॉक बास यांसारखे जागतिक दर्जाचे मासे प्रदर्शनात असतील. यंदाच्या फेस्टिव्हलचे हे विशेष आकर्षण असून, ब्लू हेवन ॲक्वेरीयम यांचे सौजन्य लाभले आहे.
विद्यार्थ्यांना आज मोफत प्रवेश
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी फक्त शुक्रवारी (ता. ३१) विनामूल्य प्रवेश असेल. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी शाळेचा गणवेश किंवा आयडी कार्ड सोबत आणणे आवश्यक आहे.
उपक्रमाविषयी....
कधी : ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर
कुठे : महालक्ष्मी लॉन्स, कर्वेनगर, पुणे
केव्हा : सकाळी ११ ते २ व दुपारी ४ ते रात्री ९
