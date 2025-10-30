तालचक्र युवा महोत्सवाला रंगतदार सुरुवात
पुणे, ता. ३० ः निशित गंगाणी यांचे बहारदार तबलावादन, अमन वरखेडकर व सिद्धांत गरुड यांचे व्हायोलिन-सतार सहवादन आणि अभेद अभिषेकी यांच्या ‘स्वर अभिषेक’ सादरीकरणाने तालचक्र युवा महोत्सवाला सुरुवात झाली.
तालचक्र महोत्सवाचे हे तेरावे वर्षे असून युवा कलाकारांना व्यासपीठ देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून तालचक्र युवा महोत्सवाचे आयोजन केले जात आहे. यंदाही गुरुवार (ता. ३०) व शुक्रवारी (ता. ३१) तालचक्र युवा महोत्सव होणार असून शनिवारी (ता. १) मुख्य तालचक्र महोत्सव होणार आहे. तालचक्र युवा महोत्सवाच्या उद्घाटनावेळी महोत्सवाचे आयोजक व ज्येष्ठ तबलावादक पं. विजय घाटे, ‘लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि.’चे विभागीय प्रमुख सुशील जाधव, व्हायोलिन वादक तेजस उपाध्ये, कामाक्षी बर्वे, जयदेव बर्वे आदी उपस्थित होते.
सुरुवातीला निशित गंगाणी यांचे एकल तबलावादन झाले. त्यांनी तीनतालात लय, कायदे, जयपूर घराण्याच्या पारंपारिक बंदिशी सादर केल्या. त्यानंतर अमन वरखेडकर आणि सिद्धांत गरुड यांचे व्हायोलिन-सतार सहवादन रंगले. राग बागेश्रीच्या प्रस्तुतीने त्यांनी सुरुवात केली. तिहाई सादर करत त्यांनी समारोप केला.
पहिल्या दिवसाची सांगता अभेद अभिषेकी यांच्या ‘स्वर अभिषेक’ या कार्यक्रमाने झाली. त्यांनी राग यमन सादर करताना विलंबित झपतालात ‘नादब्रह्म गुणसागर’ ही ख्याल बंदिश गायली. ‘किनारे किनारे दरिया’ ही त्रितालातील बंदिश त्यांनी सादर केली. मिलिंद कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले. शुक्रवारी (ता. ३१) सायंकाळी ६ वाजता भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेच्या ॲम्फी थिएटर येथे महोत्सवांतर्गत कृष्णा साळुंखे यांचा ‘शिवतांडव’ कार्यक्रम आणि अंजली व नंदिनी गायकवाड यांचे शास्त्रीय गायन होणार आहे. महोत्सव सर्वांसाठी खुला आहे.
