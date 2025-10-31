राज्य नाट्य स्पर्धेला गुरुवारपासून सुरुवात
पुणे, ता. ३१ ः सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे आयोजित ६४ व्या हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेच्या पुणे केंद्रावरील प्राथमिक फेरीला गुरुवारपासून (ता. ६) सुरुवात होत आहे. स्पर्धेला मिळणाऱ्या प्रतिसादात वाढ झाली असून यावर्षी पुणे केंद्रावरील सहभागी संघांची संख्या आजवरची सर्वाधिक आहे.
सदाशिव पेठेतील भरत नाट्य मंदिरात दररोज सायंकाळी सात वाजता स्पर्धेतील नाट्यप्रयोगांचे सादरीकरण होणार आहे. रविवारी मात्र दुपारी एक आणि सायंकाळी सात, अशा दोन सत्रांत दोन नाटकांचे सादरीकरण होईल. ४ डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या स्पर्धेत ३१ संघांचे सादरीकरण होणार आहे. ‘आगम, पुणे’ या संस्थेच्या ‘छिन्नमस्ता’ या नाटकाने स्पर्धेची सुरुवात होणार असून झाड जीवन फाउंडेशनच्या भिरूड या नाटकाने स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीची सांगता होणार आहे. स्पर्धा पाहण्याचा तिकीट दर १५ व १० रुपये, इतका अत्यल्प असून अधिकाधिक रसिकांनी स्पर्धा पाहण्यासाठी उपस्थित राहावे, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे यांनी केले आहे.
यावर्षीपासून राज्य सरकारने स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांना मिळणारा नाट्यनिर्मिती खर्च आणि पारितोषिकांच्या रकमा दुप्पट केल्या आहेत. संघांचा सहभाग वाढण्यात हे महत्त्वाचे कारण ठरले आहे. तसेच, पुणे केंद्रावरील स्पर्धा गेल्या काही वर्षांपासून अतिशय उत्साहात आणि प्रेक्षकांच्या ‘हाऊसफुल्ल’ प्रतिसादात पार पडते आहे. स्पर्धकांचा उत्साह वाढण्यात याचाही हातभार आहे. विशेष म्हणजे, महाविद्यालयीन विद्यार्थी देखील स्पर्धेत सहभागी होत असल्याने स्पर्धेतील चुरस वाढली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.