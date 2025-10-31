पुन्हा परीक्षेची ९६ हजार विद्यार्थ्यांना संधी
पुणे, ता. ३१ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील विविध अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची मुदत संपल्याने शिक्षण अर्धवट राहिलेल्या जवळपास ९६ हजार विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी लवकरच उपलब्ध होणार आहे. या विद्यार्थ्यांचा ‘पीआरएन’ (कायम नोंदणी क्रमांक) पुन्हा खुला होणार आहे. याद्वारे विद्यार्थ्यांना संबंधित अभ्यासक्रमाची परीक्षा पुन्हा एकदा देण्याची विशेष संधी देण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीनुसार विद्यार्थ्यांना ठराविक कालावधीतच पदवी शिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांना विविध कारणांमुळे परीक्षा देणे शक्य होत नाही. परिणामी त्यांचे पदवी शिक्षण अपूर्ण राहते. याशिवाय काही विद्यार्थ्यांचे एक-दोन विषय राहतात, त्यानंतर पुन्हा त्यांना परीक्षा देणे शक्य होत नाही. अशा विद्यार्थ्यांचेही शिक्षण अर्धवट राहते. दरम्यान, अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांची पदवी शिक्षण पूर्ण करण्याची मुदत संपल्यामुळे हजारो विद्यार्थी परीक्षेला बसू शकत नव्हते. गेल्या महिन्यापासून पीआरएन ब्लॉक झालेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याची आणखी एक संधी विद्यापीठाने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी विविध विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात येत होती. विद्यार्थ्यांच्या या मागणीची दखल घेत विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर परीक्षा मंडळाने याचा सविस्तर आढावा घेतला आणि नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानंतर आता विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळातर्फे लवकरच परिपत्रक काढण्यात येईल. या निर्णयामुळे विद्यापीठाशी संलग्न पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमधील जवळपास ९६ हजार विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. अपूर्ण राहिलेले शिक्षण परीक्षा देऊन पूर्ण करण्याचा विद्यार्थ्यांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीनुसार आणि विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अधिकारांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे विविध अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची मुदत संपलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देऊन पदवी शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.
- डॉ. धोंडिराम पवार, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
